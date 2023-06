Türkspor Dortmund: Torschützenkönig geht - neuer Stürmer kommt von Regionalliga-Aufsteiger

Bewegung im Kader von Türkspor Dortmund. Zwei Spieler wurden verabschiedet, darunter der Torschützenkönig. Ein weiterer Neuzugang steht ebenfalls fest.

Was Türkspor Dortmund am Mittwoch vermeldete, war keine Überraschung mehr: Mateus Ajala Cardoniz verlässt den Verein nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Der 27-jährige Brasilianer war der überragende Mann der abgelaufenen Westfalenliga-Saison. Mit 29 Treffern wurde er Torschützenkönig. Dafür benötigte Ajala nur 21 Einsätze (zwischenzeitlich fehlte er seinem Team, da er für ein neues Visum ausreisen musste). Und im Saisonendspurt drehte er richtig auf: In seinen letzten sechs Spielen war er elfmal erfolgreich und schoss Türkspor zur Meisterschaft.

Für welchen Klub Ajala künftig auflaufen wird, ist noch nicht bekannt. Vor einigen Wochen betonte er jedenfalls gegenüber RS, dass er gerne weiterhin in Deutschland spielen möchte - bestenfalls bei einem Profiklub. "Ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, in hohen Ligen zu spielen", sagte Ajala.

Und auch der zweite brasilianische Aufstiegsheld kehrt Türkspor den Rücken. Matheus Lucas Souza Mendes war eine wichtige Stütze für die Defensive (20 Einsätze). Nun zieht der 26-Jährige mit noch unbekanntem Ziel weiter. TSD wünschte den beiden Abgängen "alles Gute und viel Erfolg" bei ihren neuen Herausforderungen.

Türkspor holt Paderborn-Talent Dag

Zugleich vermeldeten die Dortmunder den nächsten Neuzugang. Es handelt sich um Koray Dag - ein erst 20-jährige Angreifer, der offenbar großes Potenzial für Oberliga-Verhältnisse mitbringt. Dag kommt aus der zweiten Mannschaft des SC Paderborn zu Türkspor.

Dorthin war er in der Winterpause gewechselt - und etablierte sich auf Anhieb in der erweiterten Stammelf. Drei Tore erzielte der Offensivmann in 15 Einsätzen. Am Ende der Saison konnte er den Aufstieg in die Regionalliga West mit der SCP-Reserve bejubeln. Zudem durfte Dag einmal Zweitliga-Luft schnuppern, als er bei den Paderborner Profis auf der Bank saß. In der Hinrunde stand der gebürtige Hammer einmal für den SC Verl in der 3. Liga auf dem Feld.

Nun geht es für ihn beim ambitionierten Aufsteiger Türkspor weiter. Beim Team von Trainer Sebastian Tyrala ist Dag der insgesamt 15. Neuzugang.