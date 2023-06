FC Brünninghausen: Früherer U19-Meister und Oberliga-Stammspieler kommen

Der FC Brünninghausen hat zwei weitere Neuzugänge vermeldet. Sie bringen jeweils höherklassige Erfahrung mit.

Der FC Brünninghausen steht vor einer richtungsweisenden Partie. An diesem Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) steigt das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Oberliga gegen den SC Peckeloh.

Doch selbst wenn der Klassensprung nicht gelingen sollte, kann sich der FCB auf zwei hochkarätige Verstärkungen freuen. Im Vorfeld des wichtigen Duells gab der Verein die Verpflichtungen von Tim Lorenz und Hayrullah Alici bekannt. Beide bringen Erfahrung aus höheren Ligen mit.

Der 30-jährige Lorenz war in der vergangenen Saison Stammspieler beim Oberligisten Westfalia Rhynern. Insgesamt lief der Innenverteidiger 43 Mal in der Westfalen-Staffel auf. Die meisten Partien in seiner Laufbahn bestritt Lorenz für den Würzburger Fußballverein. Er kommt auf 101 Einsätze in der fünftklassigen Bayernliga Nord. Ab Sommer soll er Brünninghausen mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

"Ich bin zum Anfang des Jahres aus beruflichen Gründen nach Witten gezogen und habe nach ein paar Trainingseinheiten in Rhynern gemerkt, dass ich diesen Aufwand beim Pendeln nicht stemmen kann und mir einen ambitionierten Verein in Dortmund gesucht", erklärt er seine Entscheidung in einer Vereinsmitteilung. Auch die sportliche Ausrichtung von Brünninghausen sei ausschlaggebend gewesen.

Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mir extrem gut gefallen. Hayrullah Alici über seinen Wechsel

Alici verbrachte die letzten drei Jahre bei Türkspor Dortmund und wurde in dieser Saison Meister vor Brünninghausen. Der 26 Jahre alte Stürmer erlebte bereits einiges: Mit Borussia Dortmund wurde er U17- und U19-Meister (2014 und 2016), zudem spielte er für die türkische U19-Nationalmannschaft.

Im Seniorenbereich spielte Alici für Fortuna Düsseldorfs U23, den Berliner AK, TVD Velbert, DV Solingen und eben zuletzt Türkspor. Fünfmal kam er in der Regionalliga zum Einsatz. "Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mir extrem gut gefallen, die Spielphilosophie für die kommende Saison hat mich überzeugt", sagt Alici zu seinem Wechsel.

Nun werden die beiden Neuzugänge ihrem künftigen Verein die Daumen drücken - damit sie in der nächsten Saison mit Brünninghausen in der Oberliga spielen.