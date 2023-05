Türkspor Dortmund: Siebter Neuzugang für die kommende Saison steht fest

Türkspor Dortmund hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Er kommt aus der Oberliga Niederrhein zum Westfalenliga-Zweiten.

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison hat Türkspor Dortmund weiterhin den direkten Aufstieg in die Westfalenliga 2 im Blick. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Brünninghausen beträgt einen Punkt, beide Teams lassen aktuell nichts liegen. Am Wochenende feierte TSD einen 4:1-Sieg über Westfalia Herne, wahrte seine Chance auf Platz eins und besiegelte den Abstieg des Gegners in die Landesliga.

Unabhängig davon, ob die Dortmunder am Ende der Saison den Sprung in die Oberliga schaffen, haben sie am dem Sommer einen weiteren Spieler im Kader, der bereits über Erfahrung in dieser Spielklasse verfügt. Denn Oguz Karagüzel wechselt nach der laufenden Runde zu Türkspor, das gab der Verein am Montag bekannt.

Karagüzel trägt aktuell das Trikot des FSV Duisburg. Er kam in der Winterpause zum Tabellenschlusslicht der Oberliga Niederrhein. Seitdem bestritt der 22 Jahre alte Angreifer elf Partien und erzielte dabei einen Treffer.

Und auch in der Westfalen-Staffel sammelte Karagüzel bereits erste Einsätze. Fünfmal stand er in der Saison 2020/21 für den SV Schermbeck auf dem Rasen. SV Horst, SSV Buer, Concordia Wiemelhausen und Firtinaspor Herne lauten die weiteren Stationen des gebürtigen Gelsenkircheners.

Karagüzel ist der siebte Sommer-Neuzugang des Westfalenliga-Aufsteigers. Zuvor hatte Türkspor bereits Alessandro Tomasello (RSV Meinerzhagen) und Ibrahim Bulut (ASC 09 Dortmund), Tugay Özdemir (Westfalia Wickede), Emir Hajdari (DJK TuS Körne), Tolga Olgün und Firat Cinar (beide FC Brünninghausen) für das nächste Spieljahr unter Vertrag genommen. Abgänge sind bislang nicht bekannt.