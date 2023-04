DSC Wanne-Eickel: Trotz 2:4 - Basile zu „100 Prozent“ von Klassenerhalt überzeugt

Trotz kämpferischer Leistung kassierte der DSC Wanne-Eickel gegen Türkspor Dortmund ein 2:4. Davide Basile glaubt weiter an den Verbleib in der Westfalenliga.

Am 26. Spieltag der Westfalenliga 2 musste sich der DSC Wanne-Eickel mit 2:4 gegen Türkspor Dortmund geschlagen geben. Damit steht Wanne-Eickel vier Spieltage vor dem Ende der Saison weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Bereits in der Anfangsphase spielten beide Mannschaften mutigen Offensivfußball. Ajala Cardoniz brachte die Gäste mit einem Doppelschlag früh mit 2:0 in Führung, Xhino Kadiu konnte Wanne-Eickel kurze Zeit später mit seinem Anschlusstreffer in der Partie halten. Nach dem Seitenwechsel baute Santiljano Braja die Führung von Türkspor aus, bevor Kadiu erneut den Anschlusstreffer erzielte.

Bis in die letzten Minuten kämpfte Wanne-Eickel um den Ausgleich, doch der dritte Treffer von Ajala Cardoniz besiegelte kurz vor dem Abpfiff den Auswärtserfolg von Türkspor. DSC-Spielertrainer Davide Basile zeigte sich nach der Partie trotzdem sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung: „Von der Mannschaftsleistung her bin ich unglaublich stolz auf die Jungs. Sie haben alle Bock, sie geben sich niemals auf und das hat man gegen Türkspor auch gesehen.“

Auch Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala fand nach dem Spiel lobende Worte für den DSC: „Kompliment an Wanne-Eickel, sie haben ein tolles Spiel gemacht. Es hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr für sie rausspringen können. Es war mit Sicherheit kein unverdienter, aber ein hart erarbeiteter Sieg für uns.“

Schema: Wanne-Eickel: Schultz, Ayaz, Aydin (79. Uspenskij), Strohmann, van der Heusen, Kadiu, Sdzuy, Hauswerth (79. Uspenskij), Anobian, Robert, Kampmann. Türkspor: Acil, Bingöl, Cenik, Yesilmen (82. Kljajic), Souza Mendes, Diallo (69. Braun), Yigit, Schmidt (69. Alci), Braja (75. Biancardi), Akman, Ajala Cardoniz. Tore: 0:1 Ajala Cardoniz (4.), 0:2 Ajala Cardoniz (12.), 1:2 Kadiu (17.), 1:3 Braja (48.), 2:3 Kadiu (56.), 2:4 Ajala Cardoniz (86.). Schiedsrichter: Alessandro Cordi.

Vor allem der gezeigte Kampfgeist macht Basile Mut für die kommenden Wochen: „Es war eine super Mannschaftsleistung, am Ende hat die individuelle Qualität den Sieg für Türkspor gebracht.“ Auch wenn im Abstiegskampf vor allem Ergebnisse zählen, ärgerte sich der 30-Jährige nach Abpfiff nicht über liegengelassene Punkte: „Es ist mir in diesem Moment total egal. Es gilt sich jetzt auf die nächsten Spiele vorzubereiten, weiter fokussiert und engagiert zu arbeiten. Dann bin ich weiter überzeugt, dass wir den Bock in den nächsten Wochen umstoßen werden.“ Viel Zeit bleibt Wanne-Eickel dafür allerdings nicht mehr, auch wenn der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegs-Platz lediglich drei Punkte beträgt.

Am kommenden Sonntag (7. Mai, 15.15 Uhr) erwartet Wanne-Eickel mit YEG Hassel keine einfache Aufgabe. „Gegen Hassel sind es immer schwere Spiele. Uns wird Kai Strohmann mit seiner fünften gelben Karte enorm fehlen. Wenn die Jungs aber genauso auftreten wie gegen Türkspor, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir da Punkte mitnehmen“, erklärt Basile. Auch hinter dem Klassenerhalt steht für den Spielertrainer kein Fragezeichen. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass der Abstiegskampf am Ende positiv ausfällt.“