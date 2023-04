Türkspor Dortmund: 21 Tore in 20 Spielen! Brasilianer will Arbeitsvertrag und in Deutschland bleiben

Türkspor Dortmund liefert sich fünf Spieltage vor Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Brünninghausen um den Oberliga-Aufstieg. Türkspors Ass im Ärmel: Ein Torjäger.

FC Brünninghausen mit 62 Punkten und Türkspor Dortmund mit 61 Zählern: Die Dortmunder Westfalenligisten liefern sich ein enges Rennen um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Türkspor hat vielleicht einen kleinen Vorteil im Saisonendspurt. Sie haben den besten Torschützen der Westfalenliga 2 in ihren Reihen. Mateus Ajala Cardoniz erzielte in 20 Einsätzen satte 21 Tore. Vor dreieinhalb Jahren kam der 27-Jährige aus Brasilien nach Deutschland und fühlt sich hier sehr wohl.

Geht es nach ihm, dann will der Stürmer über die Saison hinaus in der Bundesrepublik bleiben - aber höherklassig spielen. Das Ziel: ein professioneller Arbeitsvertrag in den ersten vier Ligen.

"Mein Fokus liegt hier komplett auf Fußball. Tagsüber sorge ich mit gutem Training und Essen für meine Fitness. Im Moment verbringe ich meine Zeit auch mit dem Studium der deutschen Sprache, um die deutsche Kultur besser zu verstehen und mich noch besser zu integrieren", sagt Ajala.

Zu seiner sportlichen Zukunft, um die sich Ismail Yerli mit seiner Spieler-Beratungsagentur "Players Connection Teper & Yerli" kümmert, sagt er: "Ich arbeite hart und möchte die Aufmerksamkeit der Leute darauf lenken, dass ich nächste Saison eine hohe Liga erreichen kann. Das ist mein Ziel! Ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, in hohen Ligen zu spielen."

Er ergänzt: "Es gibt Kontakt zu einigen Klubs. Ich will auf jeden Fall in Deutschland bleiben und mich weiterentwickeln. In Brasilien habe ich Klubs, für die ich spielen könnte, aber die Gehälter dort sind sehr niedrig."

Doch bevor es im Sommer eventuell in die Regionalliga oder gar 3. Liga gehen könnte - nach RevierSport-Informationen liegen Ajala aus diesen Spielklassen zumindest Anfragen vor - will er Türkspor Dortmund in die 5. Liga, die Oberliga Westfalen, schießen. Ajala: "Bei Türkspor fühle ich mich wohl. Das ist ein sehr familiärer Verein bei dem es Spaß macht. Ich hoffe, dass wir am letzten Spieltag den Aufstieg feiern werden."