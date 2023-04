SpVgg Erkenschwick: Trainer Niemöller über Aufstiegskampf und „sein“ Champions League-Finale

Die Spielvereinigung Erkenschwick ist auf dem Weg in die Oberliga Westfalen. Zudem wartet noch das Westfalenpokal-Finale. Trainer Magnus Niemöller steht vor aufregenden Wochen.

Die Spitzenposition der Westfalenliga 1 wird in dieser Spielzeit vermutlich an die Spielvereinigung Erkenschwick gehen. Der Traditionsverein thront mit 55 Punkten an der Tabellenspitze. Zudem hat die Mannschaft noch zwei Partien weniger ausgetragen. Zuletzt gelang den „Schwickern“ ein 2:1-Sieg im Topspiel gegen den Zweitplatzierten SC Peckeloh.

Auf den Rängen feierten die Zuschauer ihre Mannschaft bereits vorzeitig mit „Aufsteiger“-Rufen. Trotz der aussichtsreichen Tabellensituation tritt Trainer Magnus Niemöller auf die Euphoriebremse: "Wir haben eine tolle Englische Woche mit drei Siegen hinter uns. Die Meisterschaft ist aber noch keineswegs entschieden. Die Blitztabelle sieht natürlich gut aus. Nichtsdestotrotz haben wir noch einige Schritte auf diesem langen Weg zu gehen. Ich möchte die Euphorie deswegen noch zurückhalten. Noch ist gar nichts entschieden.“

Auf dem Weg in die Oberliga Westfalen können sich Niemöller und Co. auf einen außergewöhnlichen Fan-Support verlassen. Dieser sei von großer Bedeutung und enorm wichtig: „Man merkt, wie viel Energie in diesem Verein steckt. Um das große Ziel zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung von jedem Einzelnen. Wir versuchen alle Fans mit unserem Fußball mitzunehmen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut“, erzählte der Coach.

"Champions League-Finale" gegen den FC Gütersloh

Noch sechs Meisterschaftsspiele stehen für die Spielvereinigung Erkenschwick aus. Spätestens Ende Mai wird dann endlich Klarheit im Rennen um den Oberliga-Aufstieg herrschen.

Bis dahin gilt es die Zähne zusammenzubeißen und den Ehrgeiz hochzuhalten: „Das ist das Schwierige im Fußball. Nach der Topspiel-Woche müssen wir jetzt den Willen aufrechterhalten. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Die Mannschaft hat diese Saison schon einiges abgerissen - das müssen wir jetzt auch im Endspurt zeigen. In den nächsten Wochen geht es um die Preise und wir wollen dabei sein.“

Kurz nach dem Saisonfinale steht für die „Schwicker“ dann ein weiteres Highlight auf dem Programm: Das Westfalenpokal-Finale gegen den Oberligisten FC Gütersloh. Mit einem Sieg winkt der Einzug in den DFB-Pokal.

Dieses Duell sei von „großer Bedeutung“ für Erkenschwick, betonte Niemöller und verriet stolz: „Der Westfalenpokal ist unsere Champions League. So haben wir es damals auserkoren. Und wenn du im Champions-League-Finale stehst, dann ist das etwas Fantastisches. Der ganze Verein fiebert auf diesen Tag hin. Trotzdem ist das vorerst kein Thema. Der Fokus liegt erstmal voll auf dem Schlussspurt in der Liga. Diese Denkweise zählt jetzt - und das wird uns auch gelingen.“