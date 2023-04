FC Brünninghausen: Cheftrainer Halim über Kaderplanung: „Haben unsere Hausaufgaben schon gemacht”

Der FC Brünninghausen führt derzeit die Tabelle in der Westfalenliga 2 an. Cheftrainer Rafik Halim ist zufrieden mit der bisherigen Kaderplanung für die kommende Spielzeit.

Sechs Siege in Serie, Tabellenführer mit 62 Punkten und vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger Türkspor Dortmund auf Rang zwei. Beim FC Brünninghausen aus der Westfalenliga 2 spricht vieles für einen Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Kein Wunder also, dass sich die Verantwortlichen beim FC bereits mit Hochdruck um die Kaderplanung für die kommende Spielzeit kümmern. Nachdem unter anderem der Transfer von Tomislav Ivancic von Concordia Wiemelhausen nach Brünninghausen bekanntgegeben wurde, verlängerte zuletzt auch Winterzugang Julian Trapp sein Arbeitspapier beim Tabellenführer über den kommenden Sommer hinaus.

Cheftrainer Rafik Halim zeigte sich nach dem 3:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den FC Iserlohn einverstanden mit der bisherigen Kaderplanung. „Wir sind mit der Kaderplanung bislang relativ zufrieden. Wir schauen, ob wir punktuell noch was ändern werden, jedoch stehen wir nicht unter Zugzwang. Je nachdem, was noch so kommt, werden wir vielleicht nochmal aktiv werden, aber zu diesem Zeitpunkt ist es kein Muss”, erklärte der Trainer.

Halim weiter: „Es gibt tatsächlich niemanden, bei dem wir sagen würden, dass wir ihn gerne haben wollen. Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht und die Sachen gut erledigt.”

Rennen um Tabellenspitze bleibt weiter spannend

Zwar konnte Brünninghausen seit dem 13. Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden, jedoch scheint der engste Verfolger Türkspor Dortmund ebenfalls nicht müde zu werden. Die Mannschaft von Trainer und Ex-BVB-Profi Sebastian Tyrala setzte am vergangenen Spieltag ein dickes Ausrufezeichen und schlug den FC Lennestadt mit 8:1. Brünninghauses Trainer rechnet mit einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Saisonende.

Wir haben momentan einen langen und positiven Lauf. Die Frage ist nur, was passiert, wenn wir mal einbrechen Rafik Halim

„Es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag. Wir haben zwar momentan vier Punkte Vorsprung, aber vier Punkte sind auch nicht so viel. Wir haben momentan einen langen und positiven Lauf. Die Frage ist nur, was passiert, wenn wir mal einbrechen. Deshalb wollen wir von Woche zu Woche weiter siegen und schauen, was am Ende dabei rauskommt”, erklärte Halim in Bezug auf den Kampf und die Tabellenspitze.

Zwar sei der zweite Rang aus Sicht des Trainers auch ein interessanter Tabellenplatz, weil dieser zur Teilnahme am Aufstiegsspiel berechtigt, jedoch ist die Situation rund um den Verein nach Aussagen des Cheftrainers in dieser Phase der Saison „komplett entspannt."