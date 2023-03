Türkspor: Sieg im Topspiel - Tyrala sieht "überragende Leistung" und ein Manko

Im Spitzenduell der Westfalenliga 2 setzte sich Türkspor Dortmund mit 3:0 gegen den RSV Meinerzhagen durch. Beide Trainer zeigten sich mit der gezeigten Leistung äußerst zufrieden.

Am 19. Spieltag der Westfalenliga 2 musste sich der RSV Meinerzhagen im Topspiel gegen Türkspor Dortmund mit 0:3 geschlagen geben. Die Dortmunder halten damit den Anschluss an Tabellenführer FC Brünninghausen.

In der ersten Halbzeit ließ Türkspor vor dem eigenen Tor nichts anbrennen, nutzte allerdings vorne zunächst die eigenen Chancen nicht. Doch dann brachte Mateus Ajala Cardoniz die Gastgeber in der 33. Spielminute in Führung, indem er, nach herausragender Vorarbeit von Adem Cabuk, den Ball ins leere Tor schob.

In der zweiten Hälfte kam Meinerzhagen etwas besser ins Spiel, auch weil Türkspor es immer wieder verpasste, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. In der Schlussphase versuchten die Gäste alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Dortmunder nutzten die dadurch entstandenen Räume, sodass Armen Maksutkoski (84.) und Hayrullah Alici (91.) auf den 3:0-Endstand erhöhen konnten.

Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala sah einen starken Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein überragendes Spiel, die Jungs haben das richtig gut gemacht und es hat Spaß gemacht zuzuschauen.“ Einzig mit der Chancenverwertung haderte Tyrala nach dem Sieg: „Wir müssen natürlich schon viel früher den Sack zumachen, unser Manko ist dieses Jahr ganz klar die Effizienz vor dem Tor.“

Für Mutlu Demir, Trainer des RSV Meinerzhagen, war die Leistung seiner Mannschaft trotz der deutlichen Niederlage zufriedenstellend: „Den Umständen entsprechend haben die Jungs sehr gut gespielt. Wir haben das Spiel lange offen halten können, natürlich auch, weil Türkspor vor dem Tor etwas zu verspielt war.“ Immer wieder verhinderte auch Torwart Mike Wroblewski einen höheren Rückstand.

Türkspor: Acil, Saritas, Bingöl, Cenik, Yesilmen (77. Yigit), Braun (66. Diallo), Cabuk (72. Schmidt), Kljajic, Braja (77. Biancardi), Akman, Ajala Cardoniz (70. Alici) Meinerzhagen: Wroblewski, Scherbaum, Abdellaoui (46. Rempel), Kunkel, Azirar (73. Gürsoy), Neumann, Toure (28. Dissing), Vlachos (83. Sordi), Gräßer, G. Tomasello, A. Tomasello Tore: 1:0 Ajala Cardoniz (33.), 2:0 Maksutoski (84.), 3:0 Alici (91.)

Vor der Partie plagten Meinerzhagen einige personelle Probleme. „Mit dieser Truppe war es das bestmögliche Ergebnis. Die beiden Gegentore am Ende fallen, weil wir unser Spiel noch offener gestalten mussten, weshalb es auch nicht als klares 0:3 zu sehen ist“, erklärte Demir nach der Partie.

Durch die Niederlage ist der Rückstand auf Türkspor Dortmund auf zehn Punkte gewachsen, die ersten Plätze scheinen für Meinerzhagen nun außer Reichweite. Für Demir ist dies allerdings nicht als Rückschlag zu betrachten: „Türkspor ist die spielstärkste Mannschaft der Liga, sie werden meiner Meinung nach das Rennen am Ende der Saison machen. Die Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, wurden bereits in der Hinrunde erreicht. Jetzt sind es für uns Bonusspiele, in denen wir auch mal etwas ausprobieren können.“