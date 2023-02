Westfalenliga: Wacker Obercastrop stellt neuen Sportchef vor

Der Westfalenligist SV Wacker Obercastrop hat den Posten des Sportlichen Leiters neu besetzt. Es übernimmt ein in Westfalen bekannter Name.

Tim Eibold, der zuletzt bei Türkspor Dortmund, Westfalia Herne und TuS Haltern als Sportchef arbeitete, übernimmt ab sofort die Geschicke in der Rolle des Sportlichen Leiters beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop.

Der 1. Vorsitzende Thorben Krol zeigt sich sehr positiv über den Neuzugang: "Ich freue mich, dass ich Tim für den Verein gewinnen konnte und mit ihm die sportliche Zukunft des Vereins zu planen. Er ist die absolute Wunschlösung. Wir haben vor drei Wochen das erste Mal gesprochen und waren schnell auf einer Wellenlänge, dazu kennen wir uns schon einige Jahre und pflegen ein freundschaftliches und sehr vertrautes Verhältnis."

Der 38-jährige Eibold hatte, wie erwähnt, bei einigen Traditionsklubs wie Herne oder Haltern gearbeitet. In Obercastrop erhofft man sich auch durch die guten Kontakte Eibolds einen Fortschritt. Krol: "Tim wird mit seiner jahrelangen Erfahrung, seiner starken fußballerischen Fachkompetenz und seinem großen Netzwerk die Position des Sportlichen Leiters bekleiden. Wir werden uns auf einem hohen Niveau austauschen und gemeinsam den Kader und die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison planen. Ab dem 1. Juli 2023 kann ich mich mit voller Kraft den Aufgaben des 1. Vorsitzenden widmen."

Der neue Sportliche Leiter des SV Wacker Obercastrop ergänzt: "Erstmal bin ich froh, dass ich wieder zurück im Fußball bin und dazu noch bei einem Verein, der sportlich, infrastrukturell und auch wirtschaftlich auf einem starken Fundament steht. Hier wurde über Jahre gute Arbeit geleistet, gerade was die Führung und die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft angeht. Ich habe bewusst ein Jahr pausiert und die Akkus aufgeladen. Es kamen in der Zeit auch einige Anfragen, allerdings habe ich dabei nicht die volle Überzeugung gespürt. Bei Wacker war es anders und jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich wohne selbst in Castrop-Rauxel und weiß, welche Strahlkraft der Verein hat."