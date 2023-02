SpVgg Erkenschwick: Stürmer-Legende hat über seine Zukunft entschieden

Einige Tage vor dem Restrundenauftakt in der Westfalenliga 1 kann der Tabellenführer seinen Fans eine erfreuliche Nachricht übermitteln.

Für die Spielvereinigung Erkenschwick läuft die Saison 2022/2023 nahezu perfekt.

Die "Schwicker" liegen mit 40 Punkten nach 16 Spielen auf Kurs Oberliga Westfalen. Zwölf Spiele sind ab dem kommenden Sonntag (5. März) - Erkenschwick startet mit einem Heimspiel gegen SV Mesum - noch zu absolvieren.

In diesen Begegnungen wird es einmal mehr auf Top-Stürmer Stefan Oerterer ankommen. Der 34-Jährige erzielte in der laufenden Serie in 15 Einsätzen schon 17 Treffer und führt auch die Torschützenliste der Westfalenliga 1 an. Die gute Nachricht für Erkenschwick: Die Vereins-Legende der Stimberger wird auch ab dem 1. Juli 2023 weiter für die Spielvereinigung auf Torejagd gehen.

"Wir freuen uns sehr verkünden zu können, dass unser Torjäger Stefan Oerterer, für mindestens eine weitere Saison ligaunabhängig für unsere Spielvereinigung stürmen wird. Wir freuen uns sehr, dass uns Stefans herausragende Qualitäten ob neben oder auf dem Platz für eine weitere Saison erhalten bleiben", das teilte der Klub am vergangenen Wochenende offiziell mit.

Oerterer, der auch Kapitän des aktuellen Westfalenliga-Kaders von Trainer Magnus Niemöller ist, blickt in 234 Pflichtspiel-Einsätzen auf sagenhafte 173 Tore für Erkenschwick zurück. Gut möglich, dass "Ö", wie er gerufen wird, im "Schwicker"-Trikot noch die 200er Marke an Treffern knackt.

Am Dienstag, 21. Februar, reist Erkenschwick zum Testspiel nach Essen. Ab 19 Uhr geht es an der Buderusstraße gegen Oberligist FC Kray.

"Stefan schießt nach wie vor Tore am laufenden Fließband. Während viele Sportler mit zunehmendem Alter nicht mehr an ihre ehemaligen Leistungen anknüpfen können, ist bei Ö davon nichts zu merken. Ich würde sogar behaupten, dass er heutzutage noch viel wertvoller für uns ist. Er ist ein absoluter Leader und ein Vorbild für jeden jüngeren Spieler. Obwohl er es sicherlich hier und da erlauben dürfte, verpasst er kein Training. Die Spielvereinigung und Ö, das ist einfach wie Pech und Schwefel und ich bin stolz darauf, dass dieser großartige Fußballer und Mensch irgendwann seine Karriere bei uns beenden wird", freut sich Robert Mazurek, 2. Vorsitzender des Westfalenliga-Spitzenreiters, über die Oerterer-Verlängerung.