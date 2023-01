Türkspor Dortmund: Top-Torjäger wechselt ins Ausland

Personeller Rückschlag für Türkspor Dortmund: Der erfolgreichste Torschütze verlässt die Spitzenmannschaft der Westfalenliga.

Türkspor Dortmund befindet sich aktuell im Aufstiegskampf in die Oberliga Westfalen. Der Klub, der in den letzten Jahren einige Aufstiege feierte, liegt nach 16 Begegnungen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Brünninghausen.

Zur Erinnerung: Die beiden Westfalenliga-Meister aus Staffel 1 und 2 steigen direkt auf, die beiden Zweitplatzierten bestreiten ein Entscheidungsspiel.

Dieses will Türkspor vermeiden. Doch in der Rückrunde dürfte es sehr schwer werden. Denn Neu-Trainer Sebastian Tyrala musste in den letzten Tagen einen herben personellen Rückschlag hinnehmen.

Mateus Ajala Cadoniz, der erst im vergangenen Sommer vom brasilianischen Klub Esporte Clube Avenida zurück in die Dortmunder Nordstadt wechselte, kehrt nach Brasilien zurück. Das bestätigte Tyrala den "Ruhr Nachrichten".

Cadoniz kam in der laufenden Serie zwölfmal für Türkspor zum Einsatz und erzielte elf Tore - er ist der beste Torschütze des Tabellenzweiten.

Einen Nachfolger haben die Dortmunder für ihren abgewanderten Brasilianer bereits gefunden. Kimaz Hamza wechselt vom Landesligisten Kirchhörder SC zu Türkspor. Er soll in Zukunft mit Santiliano Braja für die Türkspor-Tore sorgen.

Kleiner Haken: Der 27-jährige Hamza darf aktuell nur in Testspielen eingesetzt werden, weil sich beide Vereine noch in Ablöse-Verhandlungen befinden. "Es wird noch hart verhandelt. Da sich Kimaz abgemeldet hat, darf er in Testspielen zum Einsatz kommen. Aktuell trainiert er mit. Es ist der Plan, dass wir mit Kimaz in die Rückrunde gehen", berichtet Tyrala den "Ruhr Nachrichten".