Die nächsten Neuen! Schon sechs Zugänge bei Westfalia Herne

Westfalia Herne ist weiterhin aktiv auf dem Transfermarkt. Inzwischen stehen schon sechs Neuzugänge fest.

Nach der schwachen Hinrunde hatte Westfalia Herne Verstärkungen im Winter angekündigt. Und nun lässt der Tabellenvorletzte der Westfalenliga 2, dem der zweite Abstieg in Serie droht, schon seit geraumer Zeit Taten folgen.

Am Montag gab die Westfalia bekannt, dass Won-bin Jang künftig am Schloss Strünkede auflaufen wird. Der 28-Jährige hat bis Sommer 2024 unterschrieben und soll das Niveau in der Herner Innenverteidigung erhöhen.

Der Südkoreaner verbrachte bereits einige Jahre in Deutschland. Er spielte für hessische Vereine, zuletzt für den VfB Gießen. Anschließend musste er eine Auszeit vom Fußball nehmen, um den Militärdienst in seinem Heimatland zu absolvieren.

Außerdem neu bei der Westfalia: Jason Koffi Togbedji und Emmanuel Antwi Tabi. Togbedji kommt vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 20-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Für seinen Jugendverein ETB sammelte er bereits 28 Pflichtspieleinsätze. Derweil kommt Tabi vom Bochumer A-Ligisten Union Bergen. In Herne soll sich der 23 Jahre alte schnelle Offensivspieler auf höherem Niveau beweisen.

Damit hat die Westfalia bereits zwölf Personalien in diesem Winter abgewickelt. Sechs Spieler sind gekommen, sechs Spieler haben den Verein verlassen. Zudem haben mehrere Herner und Trainer Hayrettin Celik ihre Verträge über den Sommer hinaus verlängert.

Die Transfers von Westfalia Herne im Überblick:

Zugänge: Ali Gülcan (1. FC Monheim), Jason Koffi Togbedji, Ferhat Mumcu (beide ETB SW Essen), Emmanuel Antwi Tabi (Union Bergen), Won-bin Jang (vereinslos), Veli Cetin (SpVg. Schonnebeck)

Abgänge: Sven Gatzenmeier (Germania Wuppertal), Florian Altmeyer, Seok-kyoung Yoo (Firtinaspor), Max Maron, Fürkan Saritas, Vittorio di Mari (alle unbekannt)