Westfalia Herne: Trainer-Zukunft entschieden, Quartett um Kapitän verlängert

Westfalia Herne hat einige Personalentscheidungen verkündet. Sie betreffen Trainer Hayrettin Celik und vier Spieler.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga läuft es auch in der Westfalenliga nicht besonders gut für Westfalia Herne. Der SC überwintert auf einem Abstiegsplatz. Der Absturz in die Landesliga ist also kein ausgeschlossenes Szenario.

Trotz der ungewissen Zukunft haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, für Kontinuität auf dem Trainerstuhl zu sorgen. Chefcoach Hayrettin Celik hat seinen Vertrag kurz nach dem Beginn der Winterpause bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein mit. "Herne ist mein Verein!", sagte der Coach dazu. "Ich bin gerne hier und fühle mich wohl. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit."

Dabei war vor der Saison gar nicht geplant, dass Celik an der Seitenlinie steht. Erst nach der Entlassung von Patrick Knieps Ende September war der 34-Jährige auf den Plan gekommen. Er übernahm zunächst interimsmäßig. Da die Herner Leistungskurve unter Celik nach oben zeigte, durfte der gebürtige Gelsenkirchener weitermachen.

Von acht Spielen unter seiner Regie gewann die Westfalia drei und verlor fünf. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt in der Winterpause drei Punkte. Herne hat zudem eine Partie weniger bestritten als die Konkurrenz.





Doch es ist nicht nur Celik, der seine Zusage über den Sommer hinaus gegeben hat. Mit Linksverteidiger Nils Ölcek, Rechtsverteidiger Orkun Koymali, Mittelstürmer Boran Sezen und Kapitän Lokman Erdogan haben vier Spieler ihren Vertrag bis 2024 verlängert.

Noch nicht bekannt ist dagegen, mit welchen Spielern sich der Traditionsverein kurzfristig verstärken wird. Aufgrund von Verletzungssorgen hatte Coach Celik vor einigen Wochen Winter-Zugänge angekündigt.