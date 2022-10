Westfalenligen: SpVgg Erkenschwick baut Siegesserie aus, Herne verliert Spektakel

Die SpVgg Erkenschwick führt die Westfalenliga 1 weiterhin souverän an. Währenddessen musste sich Westfalia Herne erneut in der Westfalenliga 2 geschlagen geben.

Der Tabellenführer der Westfalenliga 1 marschiert weiter. Am achten Spieltag fuhr die SpVgg Erkenschwick den achten Sieg ein - die perfekte Ausbeute. In der Westfalenliga 2 verlor Westfalia Herne ein Neun-Tore-Spektakel und verweilt auf einem Abstiegsplatz.

Die von Magnus Niemöller trainierte Spielvereinigung konnte sich wiedermal auf Top-Torjäger Stefan Oerterer verlassen. Der Stürmer erzielte gegen den Tus Hiltrup per Hattrick (1., 22., 70.) alle Tore für seine Mannschaft beim 3:1 Heimsieg - seine Saisontore Nummer zwölf bis 14. Akil Cömcü gelang lediglich der Ehrentreffer für die Gäste (90.).

Erster Verfolger SC Peckeloh konnte seine Partie gegen Westfalia Kinderhaus gerade so mit 2:1 gewinnen, nachdem man früh ins Hintertreffen geraten war (4.). Mit vier Punkten Rückstand und einem Spiel mehr bleibt dem SC nichts anderes übrig, als auf einen Ausrutscher des Liga-Primus zu hoffen. Für diesen können sie in der kommenden Woche selbst sorgen: Am Sonntag (16. Oktober, 15 Uhr) empfängt Peckeloh die Erkenschwicker zum Spitzenspiel.

Auch in der Westfalenliga 2 marschiert der Spitzenreiter weiter munter vorne weg. Der FC Brünninghausen setzte sich gegen den FC Iserlohn mit 1:0 durch und gewann sein sechstes Spiel in Folge. Oberliga-Absteiger Westfalia Herne tut sich währenddessen weiter schwer. Nach dem Sieg zum Einstand des Trainer-Duos Michele di Bari/Hayrettin Celik setzte es bei Aufsteiger SC Obersprockhövel in einem spektakulären 4:5 bereits die sechste Niederlage im neunten Spiel. Insgesamt vier Führungswechsel gab die Partie her, die Gäste führten zwischenzeitlich 2:1 und 4:3, zogen am Ende aber den Kürzeren.