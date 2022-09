Westfalenliga II: Westfalia Herne entlässt den Trainer nach nächster Klatsche

Der Doppelabstieg droht, daher hat Westfalia Herne in der Westfalenliga II die Notbremse gezogen.

Traditionsverein Westfalia Herne hat sein Trainerduo aus Chefcoach Patrick Knieps und Co-Trainer Marc Duic entlassen. Grund ist der Fehlstart in der Westfalenliga II.

Am Sonntag setzte es eine empfindliche 0:4-Klatsche beim SC Neheim. In fünf von sieben Partien kassierte die Westfalia vier oder mehr Gegentore, es gab nur einen Sieg beim 3:0 gegen den BSV Schüren.

Via Facebook gab der Verein am Sonntagabend bekannt: "Aufgrund der Ergebnisse in der laufenden Saison trennen wir uns vom Trainerteam unserer Ersten. Für den Verein ist es mehr als nur ein Fehlstart, sodass wir dementsprechend reagieren mussten. Patrick Knieps und Co-Trainer Marc Duic wünschen wir für die sportliche Zukunft nur das Beste. Wir bedanken uns herzlich für euer tägliches Engagement."

Was nicht zum erhofften Turnaround geführt hat. Bereits in den abgebrochenen Spielzeiten während der Corona-Pandemie kam Herne auf keinen grünen Zweig. Das gipfelte im Sommer im Abstieg aus der Oberliga Westfalen. Und auch in der Westfalenliga II konnte der Absturz bisher nicht aufgehalten werden.

Herne droht der Doppelabstieg, wenn der Klub das Ruder nicht rumgerissen bekommt, spielt Westfalia Herne in der Saison 2023/24 in der Landesliga.

Ein Nachfolger für das Trainerduo ist noch nicht bekannt. In der kommenden Woche spielen die Herner gegen den TSV Meinerzhagen (2. Oktober, 15:30). Keine leichte Aufgabe, mit dem TSV kommt der Dritte ans Schloss Strünkede.

Dann kann Herne zeigen, dass sie es auch besser können, denn einen Abstieg hatte Präsident Ingo Brüggemann via RevierSport ausgeschlossen. Er betonte erst vor wenigen Tagen: "Wir werden nicht absteigen. Der Abstieg ist ausgeschlossen. Wir sind nicht mehr das Armenhaus der Liga wie in der Oberliga. Da haben wir mit stumpfen Waffen gekämpft, aber das tun wir heute nicht mehr. Deswegen erwarten wir auch diese Stabilisierung."

Die es an diesem Wochenende nicht gab, daher befinden sich die Herner nun erneut auf Trainersuche.