Staffeleinteilung: So sehen die Westfalen- und Landesligen aus

Der westfälische Verband hat die Staffeleinteilung für die kommende Saison vorgenommen. So sehen die beiden Westfalen- und vier Landesligen aus.

Gespannt hatten die Vereine die Staffeleinteilung erwartet, seit diesem Donnerstag ist klar, wie das Teilnehmerfeld der beiden Westfalen- und vier Landesligen in der Saison 2022/23 aussieht. Beide Westfalenligen wurden von 18 auf 16 Teams verkleinert. 18 Mannschaften treten jeweils in den Landesligen an.

Mit Blick auf die Verbandsklassen hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) eine Umgruppierung vorgenommen: Der SV RW Deuten geht kommende Saison in der Staffel 1 an den Start - genauso wie die Aufsteiger SC Verl II und IG Bönen-Fußball. Auch die Oberliga-Absteiger TuS Haltern und Hammer SpVg gehören der ersten Gruppe an.

Staffel 2 hat ebenfalls fünf neue Teams. Es sind die Aufsteiger Türkspor Dortmund und SC Obersprockhövel. Aus der Oberliga kommen der Holzwickeder SC, RSV Meinerzhagen und Westfalia Herne runter.

Westfalenliga 1

1. SC Verl II (Aufsteiger LL 1)

2. TuS Haltern (Absteiger OL)

3. Hammer SpVg. (Absteiger OL)

4. IG Bönen-Fußball (Aufsteiger LL 4)

5. SV Rödinghausen II

6. TuS Hiltrup

7. SV DJK GW Nottuln

8. Lüner SV

9. TuS 05 Sinsen

10. SC Westf. Kinderhaus

11. SV Borussia Emsdetten

12. FC Preußen Espelkamp

13. SC Peckeloh

14. SpVgg. Erkenschwick

15. SV Mesum

16. SV RW Deuten (umgruppiert von WL 2 in WL 1)

Westfalenliga 2

1. DSC Wanne-Eickel

2. FC Iserlohn 46/49

3. Holzwickeder SC (Absteiger OL)

4. FC Lennestadt

5. FC Brünninghausen

6. RSV Meinerzhagen (Absteiger OL)

7. SC Neheim

8. SV Wacker Obercastrop

9. SV Sodingen

10. SC Westfalia Herne (Absteiger OL)

11. Türkspor Dortmund (Aufsteiger LL 3)

12. BSV Schüren

13. SC Obersprockhövel (Aufsteiger LL 2)

14. SV Concordia Wiemelhausen

15. DJK TuS Hordel

16. YEG Hassel

Landesliga 1

1. FC Nieheim

2. FC Kaunitz

3. VfB Fichte Bielefeld (Absteiger WL 1)

4. VfL Theesen (Absteiger WL 1)

5. SF DJK Mastbruch (Aufsteiger BL 13)

6. SpVg. Steinhagen

7. TuS Tengern (Absteiger WL 1)

8. SC Herford (Absteiger WL 1)

9. SC RW Maaslingen

10. Post TSV Detmold (Aufsteiger BL 3)

11. FC Bad Oeynhausen

12. SpVg. Brakel

13. SV Heide-Paderborn

14. SCV Neuenbeken

15. FC RW Kirchlengern

16. TuS Dornberg

17. TuS Lohe (Aufsteiger BL 1)

18. VfB Schloß Holte (Aufsteiger BL 2)

Landesliga 2

1. FC Arpe Wormbach

2. SV Westf. Soest (Aufsteiger BL 7)

3. FSV Gerlingen (Absteiger WL 2)

4. SV Brilon

5. FC Borussia Dröschede (Absteiger WL 2)

6. RW Lüdenscheid

7. TuS Langenholthausen

8. Kiersper SC (Aufsteiger BL 6)

9. Rot-Weiß Hünsborn

10. BSV Menden

11. RW Erlinghausen

12. SC Drolshagen

13. SV 04 Attendorn

14. SpVg. Olpe

15. TSV Weißtal

16. SuS Bad Westernkotten (umgruppiert von LL 1 in LL 2)

17. SV Schmallenberg Fredeburg (Aufsteiger BL 4)

18. SV Germania Salchendorf (Aufsteiger BL 5)

Landesliga 3

1. Hombrucher SV 09/72

2. SG Welper

3. Firtinaspor Herne

4. BV Westfalia Wickede (Absteiger WL 2)

5. SuS Kaiserau

6. Königsborner SV (Aufsteiger BL 8)

7. SV Wanne 11

8. Kirchhörder SC 58

9. SF Wanne-Eickel (Aufsteiger BL 10)

10. SpVg. Herne-Horsthausen

11. SV Horst Emscher 08

12. BW Westfalia Langenbochum

13. SW Wattenscheid 08

14. SV Brackel 06

15. SSV Buer 07/28

16. SC Berchum/Garenfeld (umgruppiert von LL 2 in LL 3)

17. SV Hohenlimburg (Absteiger WL 2)

18. SpVg. Hagen 11 (Absteiger WL 2)

Landesliga 4

1. SG Borken

2. SuS Neuenkirchen (Absteiger WL 1)

3. SC Altenrheine

4. SG Bockum-Hövel 2013

5. SV Herbern

6. SV Dorsten Hardt

7. SV Eintracht Ahaus

8. FC Nordkirchen (Aufsteiger BL 9)

9. Westfalia Gemen

10. VfL Senden

11. FC Vorwärts Wettringen

12. BSV Roxel

13. FC Viktoria Heiden

14. Werner SC 2000

15. FC Epe (Aufsteiger BL 11)

16. SV Conc. Albachten (Aufsteiger BL 12)

17. TSG Dülmen (Aufsteiger BL 14)

18. SpVg. Beckum (umgruppiert von LL 1 in LL 4)