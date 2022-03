WL 2: Bövinghausen kann Sekt kaltstellen - Oberliga freut sich auf Großkreutz und Co.

Das war wohl die Entscheidung. Dem TuS Bövinghausen ist die Meisterschaft in der Westfalenliga II kaum noch zu nehmen.

So langsam kann man dem TuS Bövinghausen gratulieren. Rechnerisch steht die Meisterschaft in der Westfalenliga II noch nicht fest. Doch mit Blick auf die Tabelle kann man festhalten: Die Oberliga ist zum Greifen nah. Niemand zweifelt daran, dass der große Favorit in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Westfalen auflaufen wird.

Dort freut man sich auf die namhafte Truppe um Kevin Großkreutz, die am Sonntag einen Kantersieg landete. 7:0 hieß es beim SV Hohenlimburg. Bereits nach 18 Minuten führte der Gast durch Treffer von Ilias Anan, Sebastian Mützel und Marko Onucka mit 3:0. Elmin Heric und Maurice Rene Haar erhöhten vor der Pause noch auf 5:0. Nach dem Wechsel waren Haar und Heric jeweils ein zweites Mal erfolgreich.

Und der Kantersieg schmeckte doppelt süß, denn der DSC Wanne-Eickel verlor gleichzeitig sein Heimspiel gegen den SV Sodingen mit 0:1. Selbst wenn Wanne-Eickel und Brünninghausen ihre Nachholspiele gewinnen sollten, wären es zehn Punkte Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter, der seinen Kader im Winter noch einmal prominent verstärken konnte.

Bei zwölf verbleibenden Begegnungen und erst zwei Saisonniederlagen müsste schon viel passieren, dass Bövinghausen um Trainer Sebastian Tyrala diesen Vorsprung noch verspielt.