TuS Bövinghausen: Trainer Tyrala - „Wir können uns nur selbst aufhalten“

Der TuS Bövinghausen gewann das Derby in der Westfalenliga 2 gegen den SV Wacker Obercastrop mit 3:1. Durch einen Patzer der Konkurrenz wurde der Abstand zum Zweiten weiter ausgebaut.

Am Samstag empfing der Tabellenerste TuS Bövinghausen den Elften SV Wacker Obercastrop zum Lokalderby in der Westfalenliga II. Der Favorit entschied das Spiel beim Stand von 1:1 durch einen Doppelschlag in der 63. und 66. Minute. Das 3:1 ließ sich der Spitzenreiter nicht mehr nehmen.

Zur Stimmung nach dem Spiel sagte Bövinghausen-Trainer Sebastian Tyrala: „Der Sieg tat auf jeden Fall gut, die Stimmung ist super. Ein Derbysieg ist immer sehr schön.“

Ein Mann, der mit zwei Toren großen Anteil am Derbysieg hatte, war der im Winter verpflichtete Elmin Heric (21). Über seinen Schützling äußert sich der Ex-Profi äußerst positiv: „Als wir ihn geholt haben, hatte ich im ersten Training noch meine Bedenken, wie er das körperlich in dieser Liga hinbekommt. Aber Elmin ist ein guter Junge, er trainiert super, spielt super.“ Weiter lobt er: „Er ist ein Torjäger, der auch im Training viel arbeitet. Er ist jung, wild und hat Bock. Einen besseren Spieler kann man sich nicht vorstellen.“

Angesprochen auf die Tabellenkonstellation möchte er sich noch nicht allzu sehr in die Karten schauen lassen, er verrät dann doch: „Wir können uns nur selbst aufhalten. Trotzdem ist in dieser Liga jedes Spiel schwer und wichtig, das haben wir auch letzte Woche gegen den BSV Schüren (1:1) gesehen. Das geht nicht einfach im Vorbeilaufen.“

Der direkte Konkurrent auf Platz zwei, der DSC Wanne-Eickel, ließ am Sonntag gegen BV Westfalia Wickede (0:0) federn. Der Abstand auf den DSC beträgt nun zehn Punkte. Dabei soll es auch bleiben, wie Tyrala klarstellt: „Wir haben jetzt einen Zehn-Punkte-Puffer vor Wanne-Eickel und den wollen wir auch nicht mehr hergeben. Wir dürfen uns da nicht zurücklehnen.“

In den nächsten drei Wochen trifft der TuS auf die beiden ärgsten Verfolger. Nach dem nächsten Spiel gegen den SV Hohenlimburg, kommt der FC Brünninghausen nach Dortmund, ehe es für die Tyrala-Elf auswärts zum Spitzenspiel gegen den DSC Wanne-Eickel geht. Spannende Wochen, an dessen Ende eine Vorentscheidung um den Aufstieg fallen könnte.