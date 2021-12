Westfalenliga 2: Drei-Phasen-Saison für YEG Hassel

Das Jahr der Gelsenkirchener war geprägt von Personalproblemen. Diese Probleme konnten sie endlich abstellen.

Der Blick auf die Tabelle zum Jahresabschluss lässt einen kaum vermuten, was für eine arbeits- und problemreiche Hinrunde es für YEG Hassel bislang war. Der Weg zurück auf den siebten Platz war alles andere als leicht. Von einem Abstiegsplatz mussten sich die Spieler von Ahmet Inal erst wieder mühsam nach oben kämpfen.

Keine leichte Aufgabe, hatte der Trainer zuweilen nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Corona-Ausfälle, Verletzungen, Sperren: YEG Hassel blieb in der bisherigen Hinrunde von so gut wie keinem Problem verschont. Doch die Probleme sind abgestellt. Und so zeigt die Formkurve steil nach oben. Kein Wunder also, dass der Verein weiter an die oberen Tabellenplätze anknüpfen möchte.

YEG Hassel-Trainer Ahmet Inal über…

… die Hinrunde in der Westfalenliga 2:

"Wir sind holprig gestartet, haben uns gefangen und schlussendlich stabilisiert. Am Anfang hatten wir ziemliche Probleme. Die vielen Ausfälle, Sperren und Corona-Probleme konnten wir im Lauf der Saison immer besser beheben. Mittlerweile stehen wir wieder gut da.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wir wollen den Konkurrenzkampf anfachen und keine Wechsel forcieren. Es sollen nur notwendige Verstärkungen kommen. Deshalb werden wohl nur ein Torhüter und ein Stürmer kommen. Bei einem Innenverteidiger sind wir schon in guten Gesprächen.“

…die Ziele für 2022:

„Unser Plan für die Rückrunde ist, wieder in die Region zwischen Platz eins bis fünf zu kommen. Wir wollen nach der holprigen Hinrunde langsam nach oben rutschen und uns insgesamt festigen. Wir bewegen uns jetzt schon in die richtige Richtung.“

…die Vorbereitung:

„Ich kann schon sagen, dass es eine anstrengende Vorbereitung werden wird. Wir testen nach Trainingsbeginn Anfang Januar gegen eine bunte Mischung aus Oberligisten, U19-Bundesligisten und Bezirksligisten. Es ist aber auch wichtig, den Jungs bis dahin mal eine Pause zu gönnen.“