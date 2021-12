TuS Bövinghausen: Tyrala über Winterpause und Neuzugänge

Der TuS Bövinghausen geht als Herbstmeister der Westfalenliga 2 in die kurze Winterpause. Trainer Sebastian Tyrala gönnt seinem Team die Auszeit und freut sich auf neue Gesichter.

Westfalenligist TuS Bövinghausen hat das letzte Spiel des Kalenderjahres 2021 absolviert und geht nun als Herbstmeister in die anstehende Winterpause. Aufgrund von 36 erspielten Zählern aus 16 absolvierten Partien entlässt Cheftrainer Sebastian Tyrala seine Jungs „mit Zufriedenheit“ in die Feiertage.

Zwei Unentschieden in den jüngsten Spielen lassen dennoch vermuten, dass selbst bei einer Mannschaft mit einer Qualität wie Bövinghausen sie hat, am Ende der Hinserie langsam die Kräfte schwinden.

Tyrala: „Kommende Zeit wird uns Kraft geben“

„Die Winterpause wird total gut tun. Wir sind sehr froh darüber, dass es jetzt soweit ist“, betonte Tyrala nach dem 0:0 gegen den FC Iserlohn. Der 33-Jährige erkenne beim einen oder anderen seiner Mannschaft, dass der Tank nach einer harten Hinrunde leer sei: „Die letzten Wochen waren für viele meiner Spieler sehr anstrengend. Einige sind aus Verletzungen wiedergekommen, dann waren die nächsten verletzt oder gesperrt. Die kommende Zeit wird uns Kraft geben. Am 4. Januar greifen wir wieder voll an. Ich freue mich auf die vier Wochen Vorbereitung.“

In den vergangenen Tagen hat der TuS Bövinghausen personell für Aufsehen gesorgt. Neben der Verlängerung von Weltmeister Kevin Großkreutz präsentierte der ambitionierte Klub mit den Transfers von Ervin Catic, Ilias Anan und Elmin Heric drei Hochkaräter, die dem Westfalenliga-Spitzenreiter in der Rückrunde vor allem in der Breite weiterhelfen sollen: „Uns verstärken drei offensive Top-Leute, über deren Zusage wir sehr froh sein können. Sie sind frisch und werden uns mit Sicherheit dabei helfen, auch in der zweiten Halbzeit nochmal was in die Partie schießen zu können“, schwärmte Tyrala.

Weitere Neuzugänge sollen folgen

Ex-Profi Tyrala kenne mit Catic, der Bövinghausen erst im vergangenen Sommer Richtung RW Erfurt verließ und nun zurückkehrt, sowie Anan bereits zwei seiner Verstärkungen. Von beiden habe er jeweils „schon ein paar Spiele gesehen“ und kündigte an, dass der Klub sich auf „super Jungs freuen“ dürfe.





Bei Heric, der zuletzt in den Niederlanden für die Zweitvertretung der Go Ahead Eagles aktiv war und schon für die U19-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina aufgelaufen ist, habe der Bövinghausen-Coach sich noch keinen Eindruck verschaffen können: „Er kommt aus der holländischen Liga und ist noch ein sehr junger Spieler. Bei ihm müssen wir gucken, aber ich habe bislang nur Gutes über ihn gehört.“

Bei den drei Neuzugängen soll es allerdings nicht bleiben. In Bövinghausen werden Augen und Ohren weiterhin offen gehalten. Im Hintergrund wird derweil an weiteren Wechseln gearbeitet, wie Tyrala verrät: „Das waren sicherlich nicht die letzten Transfers. Ich bin selbst mal gespannt, was noch passiert. Wir werden in der zweiten Saisonhälfte richtig angreifen.“