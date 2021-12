DSC Wanne-Eickel: Kadiu über Torausbeute, Aufstiegskampf und Mitspieler Sdzuy

Der DSC Wanne-Eickel gewann mit 4:1 im Spitzenspiel beim FC Brünninghausen und ziert nun Westfalenliga-Tabellenplatz zwei. RS sprach nach der Partie mit Doppelpacker Xhino Kadiu.

Dank unheimlicher Effizienz vor dem gegnerischen Tor und einer lobenswerten Defensivarbeit triumphierte die DSC Wanne-Eickel im Westfalenliga-Topspiel beim FC Brünninghausen mit 4:1 (2:0). Angreifer Xhino Kadiu fasste die Begegnung aus seiner Sicht zusammen: "Wir standen kompakt hinten, machten die Tore zu guten Zeitpunkten. Kompliment an unseren Torwart, der die eine oder andere Großchance von Brünninghausen entschärft hat. Als man dachte, dass der Ausgleich fallen könnte, ist uns dann der Doppelschlag gelungen.“

Der Torjäger glaube, dass „nicht viele Mannschaften bei Brünninghausen gewinnen werden“ und sein Team „die Aufgabe vom Trainer, gegen einen starken Gegner, erfüllt“ habe. In die letzte Partie des Jahres kann Wanne-Eickel nun mit großem Selbstbewusstsein gehen: „In den letzten drei Spielen haben wir zehn Tore gemacht. Wir können jetzt mit breiter Brust in das Derby gegen Hordel gehen“, sagte Kadiu.

Chemie zwischen Kadiu und seinem Sturmpartner passt

Gegen Brünninghausen erzielte Kadiu bereits seinen zwölften und 13. Saisontreffer. Der 31-Jährige wechselte in der Sommerpause von Concordia Wiemelhausen zur DSC Wanne-Eickel. Dass es für ihn ohne Startprobleme so gut läuft, stimmt ihn glücklich: „Ohne diplomatisch klingen zu wollen. Natürlich ist die Hauptsache, dass die Mannschaft gewinnt. Das sollte aber selbstverständlich sein. Wenn ich treffe und mein Team gewinnt, bin ich aber noch glücklicher. Meine Aufgabe ist vorne Tore zu schießen und wenn mir das gelingt, habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Dass ich im Moment treffe, ist schön. Es gab aber auch Spiele, wo ich einige Chancen vergeben habe und noch mehr Tore hätte erzielen können. Ich bin ehrgeizig und möchte immer mehr.“

Nach dem Topspiel in Brünninghausen durfte sich auch Teamkollege David Sdzuy als „Doppelpacker“ bezeichnen. Kadiu pflegt eine „besondere Beziehung“ zu seinem Mitspieler und hatte nur Lob übrig: „Es gab selten in diesen Ligen einen Spieler, mit dem ich mich so gut verstanden habe. Sowohl auf, als auch neben dem Platz. Die Kombination aus uns beiden in der Offensive passt einfach. David ist super intelligent und hat beim Freistoßtor zum 3:1 seinen überragenden Fuß zeigen können. Ich bin sehr glücklich und freue mich für ihn, dass ihm das so gelungen ist.“

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Spitzengruppe

Der TuS Bövinghausen bleibt Tabellenführer der Westfalenliga 2. Auf den Rängen dahinter geht es jedoch von Woche zu Woche immer spannender zu. Durch den Dreier im Duell beim FC Brünninghausen sprang Wanne-Eickel auf Platz zwei des Tableaus und ist nun punktgleich mit dem Dritten TuS Hordel.

Kadiu analysierte die aktuelle Tabellenkonstellation: „Bövinghausen hat eine kompakte Truppe mit viel Qualität und steht zurecht oben. Hordel hat in den letzten Wochen einen super Job gemacht und muss jetzt zum direkten Duell bei uns antreten. Wir werden auf jeden Fall bis zum Ende kämpfen und so viele Punkte wie möglich holen. Wenn wir so fit bleiben, wie wir momentan sind, dann werden wir über die Saison hinweg sicherlich eine gute Rolle spielen.“