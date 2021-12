WL 2: DSC Wanne-Eickel siegt und klettert auf Platz zwei

Am 15. Spieltag der Westfalenliga 2 schlug der DSC Wanne-Eickel den FC Brünninghausen mit 4:1 (2:0) und ist neuer Tabellenzweiter. Coach Sebastian Westerhoff möchte den Vizeplatz halten.

Nach den torreichen Erfolgen in den vergangenen Wochen konnte der DSC Wanne-Eickel auch im Topspiel beim FC Brünninghausen dreifach punkten. Am 15. Spieltag der Westfalenliga 2 nutzten die Gäste ihre Chancen effizient, überstanden eine Druckphase der Dortmunder glücklich und gewannen am Ende verdient mit 4:1 (2:0). Die Elf von Cheftrainer Sebastian Westerhoff bleibt damit in der Erfolgsspur und ist der große Profiteur des Spieltags.

Brünninghausen drückt, Wanne-Eickel vor dem Tor eiskalt

Die Gäste aus Wanne-Eickel erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 18. Spielminute in Führung. Top-Torjäger Xhino Kadiu spitzelte die Kugel am herauslaufenden Torhüter Leon Broda vorbei und schob zur 1:0-Führung ein. Eine knappe Viertelstunde später hatte Luca Robert im Strafraum das Auge für den blank stehenden Angreifer David Sdzuy, der auf 2:0 erhöhte (32.). Bis zum Pausentee wusste Brünninghausen der Offensivkraft der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Cheftrainer Rafik Halim sprach von einer „sehr schlechten Halbzeit“ seiner Schützlinge.

Im zweiten Durchgang zeigten die Gastgeber ein völlig anderes Gesicht und erzwangen durch Florian Gondrum prompt den Anschlusstreffer (53.). Weitere, zahlreiche Chancen konnten, auch wegen teils starker Reflexe des DSC-Torhüters Daniel Schultz, nicht im gegnerischen Tor untergebracht werden. Halim resümierte: „Wir treffen das Tor momentan nicht und die Leichtigkeit fehlt uns.“

Nach dem Motto „Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein“ setzte Wanne-Eickel in Person von David Sdzuy einen Freistoß unhaltbar zum 3:1 in den Winkel (78.), ehe Xhino Kadiu rund eine Minute später mit dem 4:1 alles klarmachte (79.).

Westerhoff möchte Tabellenzweiter bleiben

Der FC Brünninghausen wartet nun seit drei Spielen auf einen Dreier. Coach Halim war nach der Niederlage bedient: „Es läuft scheiße für uns momentan. Das kann man nicht schön reden. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein glücklicher oder unverdienter Sieg war. Irgendwann wird der Knoten platzen. Jede Serie reißt. Wir hatten am Anfang eine positive Serie und nur positive Erlebnisse. Jetzt ist es andersrum. Wenn wir konstant schlecht spielen würden, hätte ich mehr Sorgen. Das ist aber nicht der Fall. Wir kriegen das hin, da bin ich zuversichtlich.“

FC Brünninghausen: Broda - Kruse (83. Lötters), Gondrum, Ziegelmeir, Tekin, Vaitkevicius, El Hamassi, Liskunov, Gedaschke (46. Deppe), Cinar, Telschow (58. Toure). Broda - Kruse (83. Lötters), Gondrum, Ziegelmeir, Tekin, Vaitkevicius, El Hamassi, Liskunov, Gedaschke (46. Deppe), Cinar, Telschow (58. Toure). DSC Wanne-Eickel: Schultz - Strohmann, Matuszak (88. Merhi), van der Heusen, Kadiu, Piechottka (70. Engel), Sdzuy (83. Füllgrabe), Petrovic, Anobian (63. Uspenskij), Robert, Kampmann. Schiedsrichter: Stefan Tendyck Tore: 0:1 Kadiu (18.), 0:2 Sdzuy (32.), 1:2 Gondrum (53.), 1:3 Sdzuy (78.), 1:4 Kadiu (79.)

Auf der anderen Seite könnte die Stimmung kaum besser sein. Der DSC Wanne-Eickel sprang durch den Erfolg am Sonntagnachmittag von Tabellenplatz vier auf Rang zwei. Wenn es nach Coach Westerhoff geht, soll das keine Momentaufnahme bleiben: „Ambitionen hat Wanne-Eickel schon relativ lange, auch vor meiner Zeit. Die haben wir in diesem Jahr definitiv auch wieder. Ich glaube es gibt eine Mannschaft, an die man, wenn alles normal läuft, schlecht drankommt. Wir müssen schauen, dass wir uns dahinter platzieren. Am Ende werden Hordel, Brünninghausen und wir um den zweiten Platz spielen. Das ist unser Ziel.“

Weiterer Westfalenliga-Kracher vor Weihnachten

Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt Wanne-Eickel den DJK TuS Hordel zum nächsten Kracher (Samstag, 17:00 Uhr). „Wenn wir in der nächsten Woche Zuhause gegen Hordel gewinnen, haben wir definitiv eine sehr gute Hinserie gespielt“, kommentierte Westerhoff. Der FC Brünninghausen gastiert einen Tag später beim FC Borussia Dröschede (15:00 Uhr).