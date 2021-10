WL 2: TuS Bövinghausen mit Großkreutz und Co. vor nächstem Hit

Nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel für den TuS Bövinghausen. Am Samstag (17.30 Uhr) geht es gegen den DSC Wanne-Eickel.

Am Wochenende trafen der FC Brünninghausen und der TuS Bövinghausen in der Westfalenliga aufeinander. Beide Teams waren im Vorfeld ungeschlagen. Nach 90 Minuten hieß es 0:0.

Damit bleibt Bövinghausen Erster vor Brünninghausen. Für den TuS geht es am Samstag direkt weiter mit den nächsten Topspiel. Ab 17.30 Uhr geht es gegen den DSC Wanne-Eickel, der aktuell auf Rang fünf steht. Mit einem Sieg könnte Wanne-Eickel auf zwei Zähler an den Ligafavoriten rankommen, der so viel Prominenz im Kader hat wie kein anderer Sechstligist in NRW.

Neben Kevin Großkreutz spielen auch Baris Özbek, David Odonkor oder Miguel-Max Schmeling für den Westfalenligisten. Allersamt Spieler, die Profierfahrung besitzen. Daher sollte am Ende der Aufstieg in die Oberliga Westfalen stehen, auch wenn das im Verein niemand so klar aussprechen möchte.

Vor der Spielzeit betonte TuS-Boss Ajan Dzaferoski gegenüber RS: „Ein festes Ziel möchte ich nicht herausgeben, dafür kann im Fußball zu viel passieren. Trotzdem ist natürlich allen klar, dass wir oben mitspielen wollen.“

Was bisher bestens klappt...

So viel Profierfahrung steckt im TuS Bövinghausen:

Kevin Großkreutz: 186 Bundesliga-Spiele, Weltmeister 2014, dazu 76 Zweitliga-Begegnungen.

David Odonkor: 16 A-Länderspiele, 75 Bundesligapartien, 40 Einsätze in der ersten spanischen Liga

Baris Özbek: 74 Einsätze in der 2. Bundesliga, zudem 104 Begegnungen in der ersten türkischen Liga

Miguel-Max-Schmeling: Acht Drittligaspiele für den MSV Duisburg

Sebastian Mützel: 15 Drittliga-Einsätze für die SpVgg Unterhaching