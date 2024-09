Liveticker: Guter Start - RWE am Drücker in Unterhaching

Hey RWE-Fans. Hier wird heute mit der Essen-Brille getickert. Revanchieren wir uns für das unsägliche 0:4 im Vorjahr.

17.06 Uhr:

Noch sind 10 Minuten zu spielen in Durchgang eins. Zeit genug für den Führungstreffer.

17.04 Uhr:

Wieder eine gute Offensivaktion. Vonic bedient Arslan, dessen Schuss geht vorbei. Wir bleiben hier am Drücker.

17.01 Uhr:

Safi mit der nächsten Chance, es gibt wieder eine Ecke. Diese bringt aber wieder keine Gefahr ein. Das muss besser ausgespielt werden. Hier muss heute ein Dreier her.

17 Uhr:

Unterhaching lauert nur auf Fehler, sie machen nichts! Das darf doch nicht belohnt werden.

16.57 Uhr:

Weiter geht’s! Jetzt die Führung holen.

16.55 Uhr:

Es gibt die erste Trinkpause.

16.54 Uhr:

Man ey! Gute Hereingabe, aber wieder klärt Haching. Das geht besser.

16.53 Uhr:

Dritte Ecke für RWE! Jetzt aber.

16.51 Uhr:

Bis jetzt sind wir besser! Wir müssen uns jetzt belohnen.

16.47 Uhr:

Eckball für unsere Jungs. Leider kann Schultz den Ball nicht richtig verlängern.

16.45 Uhr:

Puhhhh, da kann Haching das 1:0 machen. Kraulich klärt überragend gegen einen Schuss von Skarlatidis. Jetzt wieder mehr machen.

16.43 Uhr:

Nächstes dickes Ding von RWE! Brumme zirkelt den Ball mit rechts an die Latte. Die Führung ist überfällig. Genau so spielt ein Spitzenteam.

16.41 Uhr:

Erster Angriff von Unterhaching, aber Kraulich klärt souverän. Gut gemacht von Essens Nummer 33.

16.39 Uhr:

Geile Aktion von Ahmet Arslan! Der Zehner zieht aus 20 Metern ab, nur knapp vorbei. Da fehlte nicht viel. Jetzt dranbleiben. Wir sind klar besser.

16.36 Uhr:

Gute Eckenvariante, aber Arslan verzieht knapp. Weiter so, Jungs.

16.35 Uhr:

Erste Ecke für RWE. R, R, RWE!

16.35 Uhr:

Heute werden die Punkte 5 bis 7 eingefahren. Wir freuen uns.

16.33 Uhr:

Mit drei Minuten Verspätung geht es los. Auf drei Punkte!

16.15 Uhr: Wer den Essener Auswärtssieg übrigens mit einem neutralen Ticker verfolgen möchte, hat dazu natürlich auch die Möglichkeit. Aber hier in diesem parteiischen Ticker liegt der Fokus nur auf Rot-Weiss Essen. Wir sind gespannt auf das Feedback und wünschen allen Lesern viel Spaß!

16 Uhr:

Im letzten Jahr kassierten unsere Jungs hier in Unterhaching eine peinliche 0:4-Klatsche. Dafür wird sich heute gerächt. Zum Glück steht der damalige Vierfach-Torschütze Mathias Fetsch nicht mehr im Kader von Haching. Alles ist demnach angerichtet für einen Essener Auswärtssieg, den zweiten in dieser Saison. Auf geht’s, RWE!

15.45 Uhr:

Auf der Essener Bank sitzen Felix Wienand, Gianluca Swajkowski, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Kelsey Meisel, Thomas Eisfeld, Dion Berisha, Robbie D’Haese und Nils Kaiser. Wir sind uns sicher, dass einer von euch heute RWE zum Sieg schießen wird. Also bleibt dran!

15.45 Uhr:

Die Aufstellungen sind da! Unser Cheftrainer Christoph Dabrowski, der beste Coach der 3. Liga, hat die Essener Startelf im Vergleich zum 0:0-Remis gegen Arminia Bielefeld auf einer Position verändert. Für Ekin Celebi startet Lucas Brumme. Folgende Elf beginnt in Unterhaching:

RWE: Golz - Ríos Alonso, Schultz, Kraulich, Brumme - Kaparos, Müsel - Eitschberger, Arslan, Safi- Vonic

15.30 Uhr:

Hallo und herzlich willkommen zum TOTAL parteiischen Liveticker von der Partie SpVgg Unterhaching gegen Rot-Weiss Essen. Es ist endlich an der Zeit, in die obere Tabellenhälfte zu klettern. Dafür muss hier heute ein Sieg im Sportpark Unterhaching her. Also, gehen wir es an: Es zählt nur ein Dreier! Alles andere wäre eine Riesen-Enttäuschung.