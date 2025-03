Der 1. FC Düren geht in die Insolvenz, das ist jetzt klar. Offen ist aber noch, ob der Spielbetrieb eingestellt wird.

Die Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den 1. FC Düren ist gefallen. Dem Antrag, den der Verein vor einigen Tagen selbst gestellt hatte, wurde laut Sportchef und Kapitän Adam Matuszczyk stattgegeben - und so befindet sich der Fußball-Regionalligist nun in einer Insolvenz.

"Der Insolvenzverwalter hat uns heute darüber informiert, dass das Verfahren eröffnet wird", erklärt Matuszczyk gegenüber RS. Und das hat weitreichende Folgen, wie der 36 Jahre alte Pole berichtet: "Es gab die Möglichkeit, dass alle Spieler des Regionalliga-Kaders ihre Verträge mit sofortiger Wirkung kündigen. Davon haben die Spieler Gebrauch gemacht."

Hintergrund: Die Spieler wurden in diesem Jahr noch nicht bezahlt. Durch ihre fristgerechten Kündigungen zum Jahresende können die Gehälter der vergangenen drei Monate über das sogenannte Insolvenzgeld nachgezahlt werden. Insgesamt sollen 26 Personen aus Kader und Trainerteam gekündigt haben.

Heißt also: Die Dürener haben keine Akteure mehr im Kader und der FCD erhält einen Abzug von neun Punkten. Zweiter Punkt ist erwähnenswert, weil offenbar immer noch nicht abschließend geklärt ist, ob der Spielbetrieb vorzeitig eingestellt werden muss.

Matuszczyk: "Darüber ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. So wie mir das heute erläutert wurde, versucht der Verein, den Spielbetrieb bis zum Saisonende aufrechtzuerhalten. Aktuell werden alle Optionen geprüft."

Das dürfte bedeuten, dass die Dürener versuchen, an den verbliebenden Regionalliga-Spieltagen Akteure aus der zweiten Mannschaft und/oder U19 einzusetzen. Ob das erfolgversprechend wäre, steht auf einem anderen Blatt. Die "Zweite" spielt in der Landesliga, die A-Junioren in der U19-Mittelrheinliga.

Derzeit steht Düren auf dem neunten Tabellenplatz der Regionalliga West. Trotz aller Nebengeräusche spielt die Mannschaft eine starke Saison. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und den damit verbundenen Neun-Punkte-Abzug rutscht der FCD auf Rang zwölf. Der Vorsprung auf den eventuellen Abstiegsplatz 15 würde immer noch vier Zähler betragen.

Womöglich war aber die 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag dennoch das vorerst letzte Viertliga-Spiel für Düren.

Vergangene Woche hatte der vorläufige Insolvenzverwalter in der Aachener Zeitung angekündigt, dass bis Montag 100.000 Euro benötigt werden. Andernfalls werde er beim Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) den sofortigen Rückzug vom Spielbetrieb einreichen. Das wiederum hätte Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Was die Fortsetzung des Spielbetriebs betrifft, dürfte spätestens am Dienstag Klarheit herrschen.