Für Mert Göckan war der Nachmittag in Rödinghausen trotz des Sieges ein bitterer. Warum sich Dietmar Hirsch im Saisonendspurt keine Sorgen um seine Mannschaft macht.

Zwölfmal zückte Schiedsrichter Ivan Mrkalj beim umkämpften Duisburger Auswärtssieg in Rödinghausen (1:0) die Gelbe Karte. Einzig Joker Jesse Tugbenyo, einer von am Samstag fünf vorbelasteten MSV-Akteuren, sah am Wochenende kurz vor Schluss seine fünfte.

Im nächsten Heimspiel gegen Bocholt am Freitagabend ebenfalls zuschauen muss Mert Göckan, der nach einem frühen taktischen Foul (16.) und einem vermeintlich harmlosen Einsteigen gegen Patrick Kurzen nach 72 Minuten Gelb-Rot sah. Besonders ärgerlich: Hirsch hatte dem eigentlich Backup-Linksverteidiger den Vorzug vor Can Coskun gegeben.

„Mert ist ein erfahrener Regionalligaspieler, dem ich auch die 3. Liga zutraue. Er weiß, worauf es ankommt. Das war kein gelbwürdiges Foul. Er hat bis dahin gut und clever verteidigt. Die Entscheidung war überzogen. Es war nicht mal ein Foul“, empfand Dietmar Hirsch, während auch Rödinghausen-Trainer Farat Toku von einer „fragwürdigen“ Gelb-Roten Karte gegen seinen Spieler Kevin Wiethaup sprach.

Den Zebras konnte es am Ende egal gewesen sein. Das zweikampfintensive, schwere Auswärtsspiel gegen einen nickelig auftretenden Gegner zu gewonnen haben, war ein weiterer großer Schritt Richtung Wiederaufstieg in die 3. Liga - bei nun neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Mönchengladbach. Hirsch macht sich keine Sorgen, dass sich seine Spieler schon in Sicherheit wiegen könnten.

„Wir sind nicht aufgestiegen, aber weiter hungrig. Wir waren gierig, das hat man gesehen. Ich weiß, was für einen Charakter meine Mannschaft hat und wie fleißig sie im Training ist. Die Stimmung ist natürlich sehr gut, aber nicht überschwänglich, sondern konzentriert.“

Die „herausragende Saison“ sei seiner Mannschaft schon vor dem Spiel bewusst gewesen. „Aber jetzt die Phase fühlt sich noch ein bisschen geiler an als im Oktober. Jetzt geht es um etwas und wir haben die beste Ausgangsposition. Die Spieler gehen sehr professionell damit um. Viele haben schon höher gespielt, sind aufgestiegen und wissen, worauf es ankommt. Das wollen wir jetzt bis zum Ende durchziehen.“