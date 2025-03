Fortuna Düsseldorf II kämpft in der Regionalliga West gegen den Abstieg. Durch ein 0:0 gegen RW Oberhausen konnte die Fortuna einen wichtigen Punkt holen. Danny Latza spricht von einem wichtigen Schritt.

Am 27. Spieltag der Regionalliga West empfing die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf den Vierten Rot-Weiß Oberhausen. Das Spiel endete 0:0, für die Düsseldorfer also ein Punkt näher in Richtung Klassenerhalt.

Der Ex-Schalker Danny Latza stand gegen Oberhausen von Anfang an auf dem Platz und sammelte damit seinen neunten Einsatz in dieser Regionalliga-Saison. Der 35-jährige Sechser erklärte nach dem Spiel mehr zum Matchplan: "Wir wollten schnell hinter die Kette kommen und direkt viele Spieler überspielen. In der ersten Hälfte ist uns das ganz gut gelungen."

Mit der zweiten Hälfte war Latza eher weniger zufrieden. "Wir haben in der zweiten Hälfte etwas weniger gemacht und Oberhausen mehr Räume gegeben. Am Ende waren die auch etwas fitter und vielleicht hätten wir das 0:1 auch verdient gehabt. Aber wir sind jetzt froh, dass wir einen Punkt gegen so eine gute Mannschaft mitgenommen haben."

Dem stimmte auch Fortuna-Cheftrainer Jens Langeneke zu: "Ich muss meiner Mannschaft in Sachen Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft und Willen erstmal ein großes Kompliment machen. Damit bin ich zu 100 Prozent zufrieden. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten gab es dann ein klares Chancenplus für Oberhausen. Da müssen wir uns auch zum Teil bei Ben Zich bedanken. Ein Quäntchen Glück war aber bestimmt auch dabei."

Abstiegskampf mit einigen direkten Duellen

Die Fortuna belegt aktuell den zwölften Platz und hat zwei Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Die letzten sieben Spiele werden also hart für die Düsseldorfer. Das weiß auch Latza: "Wir müssen jetzt schnellstmöglich viele Punkte holen, um so früh wie möglich den Klassenerhalt feiern zu können. Nächste Woche spielen wir in Hohkeppel, da müssen wir Zähler holen. Alles außer ein Dreier wäre zu wenig."

Im Restprogramm warten noch die direkten Konkurrenten Hohkeppel, Uerdingen und Wiedenbrück. "Wir sind gewillt und wollen auf Sieg spielen, dass wir den Abstand nach unten schnellstmöglich vergrößern. Da können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass einige Mannschaften am Rande der Insolvenz stehen, deswegen tun wir gut daran, unsere Spiele zu ziehen", sagte Latza zum Rest der Saison.

Gegen Eintracht Hohkeppel nächste Woche (5. April, 14 Uhr) muss die Fortuna also punkten, um dem Ziel Klassenerhalt mit großen Schritten näher zu kommen. Es werden spannende restliche Wochen im Abstiegskampf der Regionalliga West auf die Fans zukommen, das ist sicher.