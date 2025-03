Regionalliga: So läuft der Kampf um den Drittliga-Aufstieg in den fünf Staffeln

Richtig ausgeglichen geht es nur in einer Regionalliga zu. In einigen hat der Erste schon einen größeren Vorsprung. Eine Übersicht.

Regionalliga West

Hier scheinen die Würfel gefallen zu sein. Es muss schon viel passieren, um den MSV Duisburg am direkten Wiederaufstieg zu hindern. Die Meidericher haben eine kurze Schwächephase hinter sich gelassen und führen die Tabelle zehn Spieltage vor dem Ende der Spielzeit mit sieben Punkten Vorsprung an - dabei hat der MSV noch eine Partie in der Hinterhand.

Regionalliga Südwest

Noch neun Spieltage stehen hier aus. Und die Südwest-Staffel ist derzeit noch die Staffel, wo vieles möglich ist. Vier Teams kämpfen um den Aufstieg.

Spitzenreiter ist derzeit die TSG Hoffenheim II mit dem ehemaligen RWE-Spieler Vincent Wagner als Trainer. Drei Punkte dahinter liegen der FSV Frankfurt und die SGV Freiberg. Vier Zähler hinter dem Spitzenreiter hoffen auch die Kickers aus Offenbach noch auf den Aufstieg.

Regionalliga Bayern

Acht Spieltage stehen in Bayern noch aus. Und der 1. FC Schweinfurt hat sich - wie der MSV im Westen - bereits ein kleines Polster erarbeitet. Sechs Punkte plus das bessere Torverhältnis sind es auf die SpVgg Bayreuth, sieben auf den FV Illertissen und acht auf die U23 von Bayern München.

Regionalliga Nordost

Ganz vorne steht aktuell der 1. FC Lok Leipzig - trotz der 1:3-Pleite am letzten Spieltag beim SV Babelsberg. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Halleschen FC, der allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat.

Sollte Lok Leipzig die Meisterschaft und später einen Aufstieg über die Relegation schaffen, steht noch einiges auf der Agenda. Denn der Klub muss über eine Million Euro in die Stadionmodernisierung (mehr Sitzplätze, Rasenheizung, Pressebereich) investieren und Stadt und Land fallen als Geldgeber wohl aus.

Regionalliga Nord

Nach 26 von 34 Spieltagen käme es einem Wunder gleich, sollte sich der SV Havelse noch von Platz eins verdrängen lassen. 14 Punkte beträgt der Vorsprung auf den SV Drochtersen/Assel. Da kann schon einmal ganz in Ruhe die Relegation geplant werden.

Hinweis zur Relegation: Sollte keiner der Klubs am Finaltag der Amateure spielen, so fände das Hinspiel um den Aufstieg zur 3. Liga zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister der Regionalliga Nord am Sonntag, 25. Mai 2025, statt und das Rückspiel am Samstag, 31. Mai 2025.

Sollte hingegen mindestens einer der beiden Vereine am Finaltag der Amateure antreten, so ginge das Hinspiel um den Aufstieg zur 3. Liga am Mittwoch, 28. Mai 2025, über die Bühne und das Rückspiel am Sonntag, 1. Juni 2025.