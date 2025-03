Bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gab es bereits vor dem Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen gute Nachrichten: Der Hauptsponsor bleibt.

Eine gute Nachricht konnte Rot-Weiß Oberhausen schon vor Beginn des Niederrheinpokal-Halbfinals gegen Erzrivale Rot-Weiss Essen verkünden. Das übernahm RWO-Präsident Marcus Uhlig wenige Minuten vor dem Anpfiff auf dem Rasen des Stadion Niederrhein.

Denn der Regionalligist kann sich über die Vertragsverlängerung mit einem Hauptsponsor freuen. Die Energieversorgung Oberhausen (evo) bleibt für drei weitere Jahre an Bord und wird auch auf den Trikots der Kleeblätter zu sehen sein. Das verkündete Uhlig "feierlich" im Stadion - eine hörbare Reaktion der Fans blieb allerdings aus. Sie waren in diesem Moment, rund eine halbe Stunde vor Anpfiff, mit Schmähgesänge gegen den Rivalen aus Essen beschäftigt.

Die Zusammenarbeit ist bereits eine langfristige und mit einigen Höhen und Tiefen verbunden. Ob in der 2. Bundesliga oder wie zuletzt in der Regionalliga West - als Partner war die evo immer dabei, auch wenn immer wieder andere Sponsoren die Brust bei RWO zierten.

Bei der letzten Verlängerung hatte die damalige evo-Pressesprecherin Sabine Benter - übrigens auch die erste Frau im RWO-Aufsichtsrat - gesagt: "Uns bei der evo ist die langjährige Partnerschaft mit RWO sehr wertvoll. Beide Seiten profitieren von dieser Beziehung. In der Vergangenheit haben wir schon so viel gemeinsam auf die Beine gestellt - das Fußball-Familienfest der evo rund ums Stadion Niederrhein steht da ganz oben auf der Liste." Auch das inzwischen schon vier Mal durchgeführte Weihnachtssingen von RWO läuft in Zusammenarbeit mit der evo, die Haupttribüne trägt ebenfalls den Namen des Unternehmens.

Bereits im Mai 2021 hatten RWO und evo ihre Partnerschaft verlängert und das im Rahmen eines Niederrheinpokalspiels gegen RWE verkündet. Ein schlechtes Omen? Das damalige Duell ging mit 1:4 aus Oberhausener Sicht verloren...