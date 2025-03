Der MSV Duisburg hat ein U19-Talent für gute Leistungen belohnt und mit einem Profivertrag ausgestattet.

Baran Mogultay, Hamza Anhari, Batuhan Yavuz, Maximilian Braune oder Jan-Simon Symalla: Diese Spieler haben in den letzten zwei oder drei Jahren alle einen Profivertrag beim MSV Duisburg unterschrieben.

Die Zebras führen ihren Weg mit den eigenen Talenten fort. Vom Talent zum Profi: Der 18-jährige Gabriel Sadlek unterschrieb beim MSV Duisburg seinen ersten Profivertrag. Im Team von Dietmar Hirsch wird der Mittelfeldmann in Zukunft mit der Rückennummer 38 auflaufen.

"Gabriel trainiert schon länger regelmäßig mit, dazu war er in den letzten beiden Trainingslagern mit dabei. Er hat dabei sehr gute Eindrücke hinterlassen und ist – sportlich wie menschlich – bereits in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns sehr, dass wieder ein Talent aus dem NLZ den Weg zu den Profis findet", sagt Chris Schmoldt, MSV-Sportchef.

Im Sommer 2022 war Sadlek, der zuvor drei Jahre beim FC Schalke 04 und zwei Spielzeiten bei Rot-Weiss Essen verbrachte, zum Meidericher Nachwuchsleistungs-Zentrum gestoßen. Für die U17 und die U19 des MSV absolvierte der gebürtige Iserlohner 52 Pflichtspiele (drei Treffer). Auch in den kommenden Wochen wird der Rechtsfuß vorwiegend mit der Elf von U19-Coach Marcus Jahn in der DFB-Nachwuchsliga an den Start gehen.

Sowohl im Juni 2024 als auch im Januar 2025 war der zentrale Mittelfeldspieler Sadlek bereits Teil des MSV-Trainingslager-Trosses, der sich erst im Sommer nach Wissel (Niederlande), dann im Winter nach Jerez de la Frontera (Spanien) aufmachte. In der Spielzeit 2024/25 stand Sadlek 18 Mal für die MSV-U19 von Trainer Marcus Jahn auf dem Feld. Dreimal zählte Sadlek zum Spieltagskader des Regionalliga-Teams, blieb bisher aber ohne Einsatzminuten.

Sadlek sagt: "Ein Traum geht in Erfüllung: Ich bin überglücklich, dass ich meinen ersten Profivertrag beim MSV unterschreiben durfte. Schon auf dem Trainingsplatz ist das Tempo hier bei den Profis spürbar höher als in der Jugend. Für mich selbst heißt das, dass ich mich an jedem Tag besser und schneller entwickeln kann."