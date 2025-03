Regionalliga: MSV freut sich, Fortuna Köln ist raus aus dem Aufstiegskampf

Der SV Rödinghausen hat dem MSV Duisburg in die Karten gespielt und Fortuna Köln bezwungen. Den Rückstand wird die Fortuna nicht mehr aufholen können.

In der Regionalliga West stand am Mittwochabend das Nachholspiel des SV Rödinghausen gegen Fortuna Köln an. Die Kölner mussten gewinnen, wollen sie im Kampf um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden.

Doch nach dem 0:1 (0:1) vor 467 Zuschauern scheint der Zug in die 3. Liga wohl abgefahren zu sein, der MSV scheint einen großen Verfolger endlich abgeschüttelt zu haben. Denn die Fortuna hat nun eine Partie mehr auf dem Konto, aber neun Punkte weniger als die "Zebras". Das scheint nicht aufzuholen zu sein.

In Rödinghausen war der Gastgeber in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Der Lohn: Die Pausenführung durch Kevin Wiethaup, der einen von Dominik Ernst an ihm verschuldeten Foulelfmeter selber verwandelte.

Die Kölner hatten im ersten Durchgang keinen Zugriff auf die Partie, das änderte sich nach der Pause. Da hatten sie durch Kingsley Sarpei die große Chance zum Ausgleich (55.). Der eingewechselte Gianluis Di Fine zog ab, Rödinghausens Keeper Karl Albers konnte den Schuss nur abklatschen lassen, doch Sarpei traf im Nachschuss freistehend nur den Pfosten.

Vielmehr gab es nicht für die Kölner, daher brachte Rödinghausen den knappen Sieg über die Zeit - sehr zur Freude der Fans des MSV Duisburg.

Weiter geht es für den SV Rödinghausen am Samstag (29. März, 14 Uhr) gegen den Spitzenreiter MSV Duisburg. Fortuna Köln hat an diesem Spieltag frei aufgrund des Rückzugs von Türkspor Dortmund. Daher spielt die Fortuna erst am Samstag (5. April, 14 Uhr) wieder, wenn es zu RW Oberhausen geht.

So spielten der SV Rödinghausen und Fortuna Köln

SV Rödinghausen: Albers - Wolf, Hippe, Tia - Ndure, Chato, Rohlfing (82. Bajric), Horn - Kurzen (69. Adetula), Seaton, Wiethaup

Fortuna Köln: Winkler - Fünger, Ernst (62. Breitfelder), Bance (80. Ekene), Fischer - Budimbu, Batarilo (15. Di Fine) - Matter, Sarpei, Mika - Mittelstädt (62. Wiese)

Tor: 1:0 Wiethaup (30.)

Zuschauer: 467

Schiedsrichter: Patrick Holz