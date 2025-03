Der Wuppertaler SV hat sich mitten im Abstiegskampf von einem Spieler getrennt. Dieser meldet sich nun zu Wort.

Nach dem 0:1 beim FC Schalke 04 II am 8. März 2025 kam es beim Wuppertaler SV zu einer personellen Entscheidung. Profi Oktay Dal wurde vor die Tür gesetzt - erst freigestellt und nun nach RevierSport-Informationen auch fristlos gekündigt.

Manager Gaetano Manno wollte sich auch Nachfrage dieser Redaktion zu dieser Personalie nicht äußern. Derweil ergriff der 28-jährige Dal das Wort und zeigte sich vom Vorgehen des Wuppertaler SV, insbesondere in Person von Manno, verwundert.

"Ich bin wirklich enttäuscht von Gaetano Manno", betont der Innenverteidiger, der in der laufenden Saison 16 Spiele für den WSV absolvierte. Dal erklärt weiter: "Ich weiß, dass Gaetano Manno mir einige Chancen beim WSV gegeben hat. Zum Beispiel als ich im Sommer 2023 mit einem Übergewicht von rund zehn Kilo zum Auftakt erschien. Ich habe mich danach an einen strengen Diätplan gehalten und habe auch ordentlich abgenommen. Der Verein stand hinter mir und ich habe diese Unterstützung dann auch mit ordentlichen Leistungen zurückgezahlt."

Im Winter 2025 folgte der Rückschlag. Dal wurde krank, hatte immer wieder mit Erkältungsproblemen zu kämpfen und auch mit den Mandeln. Das Trainingslager in der Türkei verpasste er beinahe komplett. Eine Aktion brachte das Fass zum Überlaufen.

"Ich bin dann zum Training erschienen und unser Physiotherapeut schickte mich zum Hausarzt. Dieser verschrieb mir zunächst Lutschtabletten, die aber nicht geholfen haben. Danach musste ich ein Antibiotikum für fünf bis sieben Tage einnehmen und bin dann an einem Tag mit meiner Freundin ans Meer nach Holland gefahren. Manno warf mir Simulation vor. Aber ich war ja nicht bettlägerig, ich war der Beifahrer im Auto und wollte nur ein wenig Meeresluft tanken", erzählt Dal.

Dann kam das 0:1 am 8. März im Gelsenkirchener Parkstadion gegen Schalke II. Einen Tag später betraten Sportvorstand Thomas Richter, Sportchef Manno und Trainer Sebastian Tyrala die Kabine. Dal: "Manno machte an die Mannschaft eine Ansage, dass ab sofort ein anderer Wind wehen wird. Und er pickte mich als Sündenbock heraus. Manno stellte mich vor der versammelten Mannschaften bloß. Ich war echt gekränkt. Er war doch auch Profi und muss wissen, was das mit einem Spieler macht. Er sagte, dass er mich hier nie wieder sehen will."

Dabei besitzt Dal in Wuppertal einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. RevierSport weiß: Zunächst handelte es sich um eine Freistellung, dann wurde diese in eine fristlose Kündigung umgewandelt. Ein Nachspiel steht nun vor dem Arbeitsgericht bevor.