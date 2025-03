Beim MSV Duisburg steht am Wochenende das Niederrheinpokal-Spiel gegen Union Nettetal an. So sah die Personal-Situation am Dienstag aus.

Mit vier Siegen in Serie hat sich der MSV Duisburg nach der kleinen Schwächephase zum Jahresstart eindrucksvoll zurückgemeldet. Bevor die Zebras weitere Schritte in Richtung des Aufstiegs in die 3. Liga gehen können, steht aber erst einmal das Niederrheinpokal-Halbfinale an. Oberligist Union Nettetal kommt am Samstag nach Duisburg (15.30 Uhr, RS-Liveticker). Den Meiderichern winkt als großer Favorit der erste Finaleinzug seit 2017. An diesem Dienstag läutete Trainer Dietmar Hirsch die Pokalwoche ein. Nicht mit dabei war ein Trio: Malek Fakhro fehlt aufgrund seiner Länderspielreise mit dem Libanon. Dem Stürmer steht eine wichtige Partie in der Qualifikation für den Asien-Cup gegen Brunei bevor. Gegen Nettetal wird Fakhro definitiv fehlen. Das gilt ebenso für Ersatzkeeper Julius Paris. Der Winter-Zugang hat sich eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen. Der MSV schätzt die Ausfallzeit auf ungefähr zwei Wochen. Auch Stürmer Dustin Willms fehlte am Dienstag, der 25-Jährige ist krank. Er hatte sich erst vor wenigen Tagen von einer Adduktorenverletzung erholt. Nun ein erneuter Rückschlag für den Winter-Zugang aus Aachen. Dafür meldete sich der zuletzt kränkelnde Steffen Meuer am Dienstag zurück. Der im Mittelfeld gesetzte 25-Jährige verpasste den 4:0-Sieg gegen Schalkes U23. Am Dienstag stand er wieder auf dem Trainingsplatz. Freuen dürfte alle Duisburger Fans auch die Rückkehr von Simon Symalla. Ein Muskelfaserriss sorgte dafür, dass der 20-Jährige die vergangenen drei Partien verpasste. Zudem gab Coach Hirsch am Dienstag drei Talenten aus der U19 die Gelegenheit, bei den Profis vorzuspielen. Torhüter Fotios Adamidis sowie die Mittelfeldspieler Gabriel Sadlek und Yannik Scholl nahmen an der Einheit teil. Auf der Liste der länger verletzten MSV-Spieler stehen weiterhin die Namen von Thomas Pledl, Jannik Zahmel, Luis Hartwig und Leon Müller.

