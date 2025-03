Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Auch für Moritz Stoppelkamp ist das Duell ein besonderes Spiel. RevierSport hat mit dem RWO-Profi gesprochen.

Viele Fans werden es vielleicht nicht mehr wissen: Aber die Karriere von Moritz Stoppelkamp begann einst bei Rot-Weiss Essen.

23 Spiele (acht Tore) stehen für die U19 und 27 Partien (zwei Treffer, eine Vorlage) für die Profis von RWE in Stoppelkamps Vita.

Die meisten Spiele in seiner Karriere absolvierte der 38-jährige gebürtige Duisburger für den MSV (196 Spiele, 65 Tore, 54 Vorlagen). Gefolgt von Rot-Weiß Oberhausen (106, 43, 25). Nach der Vertragsverlängerung werden noch bestimmt um die 30 bis 40 RWO-Einsätze für Stoppelkamp dazukommen.

Die nächste Begegnung steht schon am Samstag (22. März, 14 Uhr, RS-Liveticker) bevor. Niederrheinpokal-Halbfinale: Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen. RevierSport hat mit dem RWO-Leader gesprochen.

Moritz Stoppelkamp, Hand aufs Herz: Sie haben schon so viel im Fußball erlebt - und trotzdem: Kribbelt es ein wenig mehr als sonst, wenn Sie an Samstag denken? Falls ja, warum?

Pokalspiel, Derby, ausverkauftes Haus: Da kribbelt es natürlich. Wir haben die Chance ins Pokalfinale einzuziehen und das ist ganz klar unser Ziel für Samstag. Es ist ein besonderes Spiel und wir haben auch noch vom letzten Jahr eine Rechnung offen.

Sie haben im Nachwuchs von RWE gespielt und in der Saison 2007/2008 auch 27 Profi-Partien für Essen absolviert. Welche Erinnerungen haben Sie an ihre Hafenstraßen-Zeit?

Ich habe bei Rot-Weiss Essen als 17-Jähriger meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Deswegen habe ich schon trotz der Rivalität positive Erinnerungen an Essen. Wir sind damals auch in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Aber das ist jetzt auch fast 20 Jahre her - Wahnsinn (lacht). Da gibt es auch keine Verbindungen mehr.

Wir sind der klare Außenseiter. Wir wollen RWE ärgern und werden alles geben, damit wir am Ende jubeln. Aber noch einmal: Wir brauchen einen perfekten und RWE einen etwas schwächeren Tag. Moritz Stoppelkamp

Was muss passieren, dass am Samstag der Final-Teilnehmer dann Rot-Weiß Oberhausen heißt?

Da muss natürlich alles zusammenkommen. Wir brauchen einen Super-Tag, inklusive eines großen Engagements und Spielglück. Wir sind der klare Außenseiter. Wir wollen RWE ärgern und werden alles geben, damit wir am Ende jubeln. Aber noch einmal: Wir brauchen einen perfekten und RWE einen etwas schwächeren Tag.

Wie bewerten Sie die Regionalliga-Saison 2024/2025 von RWO?

Ich bewerte die Saison im Großen und Ganzen sehr, sehr ordentlich. Wir haben schon gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen. Wir haben eine junge Truppe, die sich weiterentwickelt hat. Wir haben viele Spiele gewonnen und standen zurecht da oben. Leider hatten wir im Februar eine Ergebniskrise. Aber die Saison nur anhand dieses Februars zu bewerten, finde ich falsch. Da haben wir den Aufstieg verspielt und trotzdem haben wir die Saison über sehr viel richtig gemacht. Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass wir abreißen lassen haben. Aber das zeigt ja auch, dass wir bis dato eine sehr gute Saison gespielt haben. Damit hätte vor der Serie wohl niemand gerechnet.

17 Spiele, elf Tore, sechs Vorlagen und davon fünf Torbeteiligungen in den letzten vier Spielen: Moritz Stoppelkamp liefert trotz 38 Jahren ab. Woher kommt Ihre Stärke?

Ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen zu helfen. Das gelingt mir ganz gut. Leider habe ich viel Spielzeit aufgrund der Verletzungen verpasst. Und woher die Stärke kommt? Das weiß ich gar nicht (lacht).

Ich habe mir schon das ein oder andere Standbein neben dem Fußball aufgebaut. Die Geschäfte laufen auch sehr gut, so dass ich mir da nach dem Ende meiner Karriere eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Dass ich dem Fußball verbleiben werde, glaube ich aktuell nicht. Aber man sollte im Leben niemals nie sagen. Mal schauen, was passiert. Moritz Stoppelkamp

Verzichten Sie eigentlich in dem höheren Alter auf Dinge, die sie vielleicht noch vor zehn Jahren gegessen oder getrunken haben?

Das Leben heute ist ein ganz anderes als vor zehn Jahren - nicht nur aufgrund des Alters. Es kamen auch zwei Jungs hinzu. Unsere Söhne halten mich schon auf Trab. Da kann man nicht das alles machen, was man mit Mitte 20 gemacht hat. Aber natürlich achte ich in meinem Alter auf gewisse Dinge, was die Ernährung betrifft. Und auch die Regeneration wird im fortgeschrittenen Alter groß geschrieben.

Wie lange wollen Sie noch Fußball spielen und was planen Sie nach Ihrer aktiven Karriere?

Ich habe meinen Vertrag bis zum Sommer 2026 verlängert. Was danach passiert, dass weiß ich nicht. Jedes Jahr kann das letzte sein. Aber ich habe noch viel Spaß am Fußball und versuche jede Trainingseinheit und jedes Spiel zu genießen. Ich habe mir schon das ein oder andere Standbein neben dem Fußball aufgebaut. Die Geschäfte laufen auch sehr gut, so dass ich mir da nach dem Ende meiner Karriere eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Dass ich dem Fußball verbleiben werde, glaube ich aktuell nicht. Aber man sollte im Leben niemals nie sagen. Mal schauen, was passiert.