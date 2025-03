Der Wuppertaler SV musste die nächste Enttäuschung hinnehmen. Die Fans zeigten sich nach Abpfiff erneut wütend und attackierte Sportchef Gaetano Manno - er stellte sich.

Die Luft im Abstiegskampf in der Regionalliga West wird für den Wuppertaler SV immer dünner - die Krise dafür immer größer.

In diesem Jahr gelang noch kein einziges Dreier-Erfolgserlebnis für die Mannschaft von Sebastian Tyrala. In acht Spielen musste man fünf Niederlagen hinnehmen, drei Unentschieden sprangen noch heraus. Ein Sieg? Fehlanzeige.

Besonders fällt dabei die schwache Offensive auf. In den acht Begegnungen erzielte man nur mickrige sechs eigene Treffer, kassierte jedoch doppelt so viele Gegentore.

Zuletzt verpasste der WSV im Heimspiel im Stadion am Zoo gegen den SV Rödinghausen die Chance auf einen Sieg. Besonders bitter war das Remis (2:2), da man bis zur 75. Minute 2:0 führte. Alles deutete auf den ersten Sieg seit langer Zeit hin. Doch zwei späte Gegentreffer ließen die Hoffnung wieder schwinden.





Tryala zeigte sich nach Abpfiff angefressen: "In den letzten Wochen ist es immer wieder dasselbe Spiel, dass wir über individuelle Fehler Gegentore kassieren. Es ist im Abstiegskampf nicht gut, wenn wir solche Geschenke immer verteilen. Ich bin extrem sauer und genervt, wie jeder andere hier auch im Stadion."

Doch nicht nur Tyrala war sauer. Der aktuelle Zustand des Vereins sorgt bei den Fans für Unmut und Entsetzen. Schon nach der Last-Minute-Niederlage in Gelsenkirchen vor einer Woche wurde die Mannschaft von einigen Fans beleidigt. Von den eigenen Anhängern hörte man "Absteiger, Absteiger"-Rufe. Die Fans wurden sogar noch deutlicher und riefen "verpisst euch" oder "haut ab".

"Ich hoffe, dass die Leute, die ins Stadion kommen, uns auch unterstützen. Und die Leute, die aktuell keinen Bock mehr haben, kommen dann hoffentlich in der Zukunft zurück", lautete die Reaktion auf die wütenden Fans von Tyrala im Vorfeld des Rödinghausen-Spiel.

1447 Zuschauer sahen sich die Begegnung gegen Rödinghausen live im Stadion an. Und diese waren erneut nicht erfreut über das Unentschieden und die Leistung der Mannschaft. "Wir haben die Schnauze voll", wurde auf der Nordtribüne angestimmt, als die Spieler zu diesen kommen wollten.

Doch diesmal hatten die Gesänge und Beleidigungen es zusätzlich auf eine spezielle Person abgesehen: den Sportlichen Leiter des Wuppertaler SV, Gaetano Manno.

Wuppertaler SV: Manno und Richter suchen Dialog mit den Ultras

Von den Fans waren "Manno raus"- Rufe waren zu hören. Manno stellte sich den wütenden Fans. Zusammen mit Thomas Richter trat er in einen Dialog mit den schimpfenden Ultras.

"So bringt uns das nicht weiter. Wir müssen noch enger zusammenrücken. Ich kann die Fans verstehen. Deshalb habe ich die Mannschaft auch dahin geschickt. Aber die müssen auch verstehen, dass die Mannschaft alles gegeben hat", sagte er in der letzten Woche in Gelsenkirchen. Jedoch hielten die wütenden Fangesänge auch nach diesem Spiel an und attackierten ihn nun auch persönlich.

Ein Blick auf die nächsten Wochen dürfte den Fans nicht allzu viel Mut und Hoffnung machen. Denn es warten fast nur noch Gegner aus dem oberen Tabellenfeld. Lediglich Uerdingen steht als direkter Konkurrent noch an. Besonders zum Schluss, an den letzten Spieltagen, warten der MSV, die Sportfreunde Lotte oder der FC Gütersloh.

In der Tabelle ist der WSV nun auch noch weiter abgerutscht. Der eine Punkt aus dem Spiel gegen Rödinghausen bringt tabellarisch nichts, sodass man nun auf dem 17. Platz steht. Alle direkten Konkurrenten spielten gegen die Wuppertaler. So gewann parallel der SC Wiedenbrück, Hohkeppel und Uerdingen teilten sich die Punkte. Alles scheint aktuell gegen den Wuppertaler SV zu laufen.