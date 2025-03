3. Liga Stuttgart siegt! Rot-Weiss Essen hat nur drei Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz

Der unfassbar enge Abstiegskampf in der 3. Liga geht in die nächste Runde: Nach dem Sieg des VfB Stuttgart II in Saarbrücken hat RWE als Elfter nur drei Zähler Vorsprung auf die rote Zone.