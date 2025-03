Es geht doch: Rot-Weiß Oberhausen kann endlich wieder einen Sieg feiern und bezwingt die Zweitgarnitur des SC Paderborn mit 2:0.

Rot-Weiß Oberhausen hatte im heimischen Stadion Niederrhein gegen die Zweitgarnitur des SC Paderborn einiges gutzumachen. Denn der letzte Sieg datierte auf den Januar - als man Tabellenführer MSV Duisburg im Derby drei Punkte raubte.

In der Vorwoche erwischte Rot-Weiß Oberhausen bei Eintracht Hohkeppel einen Horrorstart, verpennte die erste Halbzeit völlig, lag zur Hälfte mit 0:3 hinten. Eine Wiederholung dieser Schreckenshalbzeit galt es heute zu vermeiden.

Die erste große Chance der Partie gehörte allerdings den Gästen aus Paderborn. Georg Ermolaev scheiterte jedoch an RWO-Schlussmann Kevin Kratzsch. Oberhausen brauchte 20 Minuten, um in die Partie zu kommen, doch dann waren es vor allem gefährliche Versuche von Kapitän Moritz Stoppelkamp, die die Gastgeber beinahe in Führung brachten.





In der 21. Minute verfehlte dessen Volley nur knapp das Tor, sein Distanzversuch wenige Minuten darauf segelte ebenfalls nicht weit am Gehäuse vorbei. Sebastian Gunkel musste derweil bereits auf eine Verletzung von Phil Sieben reagieren und wechselte nach 25 Minuten Diamant Berisha ein.

Immerhin: Ein leichter Fortschritt zur Hohkeppel-Halbzeit war zu vermerken, RWO ging mit einem torlosen 0:0 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel startete Oberhausen furios. In der 48. Minute traf Timur Kesim nach Vorarbeit von Denis Donkor zum 1:0 für RWO.

Stoppelkamp konnte kurz darauf ein zweites Mal den Paderborner Keeper Arne Schulz überwinden - doch Anton Bäuerle kratzte den Ball im letzten Moment von der Linie (57.). Auch auf der Gegenseite gab es Chancen, doch Kevin Kratzsch stand seinen Mann und partierte die Schussversuche des SCP. Paderborn wehrte sich nach Kräften und öffnete so Räume für RWO-Konter.

RWO-Kapitän Stoppelkamp hätte sich definitiv mit einem Treffer belohnen können - und legte dann immerhin das wichtige 2:0 auf. Eine Ecke des Routiniers landet auf dem Schädel von Simon Ludwig, der zum erlösenden 2:0 für Oberhausen einköpfte (84.).

So haben sie gespielt:

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Ludwig (90. Kayser), Niemeyer, Gueye, Donkor (86. Öztürk), Ngyombo, Schlax, Sieben (25. Berisha), Stoppelkamp, Yalcin (86. Demirarslan), Kesim (86. Bonga)

SC Paderborn II: Schulz - Flörke, Krumme, Bugenhagen (83. Bugenhagen), Bäuerle, Kojic (80. Böhmer), Pledl (80. Stamm), Ermolaev (83. Becker), Langefld, Vega Zambrano, de Jong (70. Gleissner)

Spielort: Stadion Niederrhein

Zuschauer: 2047