Der MSV Duisburg ist wiedererstarkt. Das war auch gegen den FC Schalke 04 II deutlich zu erkennen. Die Zebras spielen eine bis dato grandiose Regionalliga-Saison.

Die Leidensfähigkeit der Fans des MSV Duisburg wurde in den letzten Jahren stetig auf die Probe gestellt. Umso schöner für die Anhängerschaft, die in der Regionalliga West wöchentlich ein Spektakel veranstaltet, dass die Zebras sportlich endlich wieder eine Saison voller Höhen aufs Parkett zaubern.

Höhen, die zwischendurch auch mal von Einbrüchen unterbrochen wurden. So auch zuletzt erst. Ein 0:2 im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen, ein 2:2 gegen Eintracht Hohkeppel und eine Nullnummer gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn.

Der MSV wurde teils angezweifelt - jedoch nicht für lange. Es folgten drei Siege in Serie und der vierte kam am Freitagabend (14. März) gegen den FC Schalke 04 II dazu. Die Zebras traten dominant auf, führten jeden Zweikampf, als wäre es der Letzte und ließen den Ball, sowie Gegner in den richtigen Momenten laufen.

Duisburg reifte zuletzt stetig wieder zu einem Spitzenreiter würdigen Team heran und untermauerte den eigenen Ansprüchen eindrucksvoll. Die Mannschaft nahm dabei von Woche zu Woche eine positive Entwicklung. Von alten schlechten Gewohnheiten waren vor allem gegen Schalke gar nichts zu erkennen. Die Zebras traten wie ein Tabellenführer auf.

"Es ist unser Ziel, uns zunehmend weiterzuentwickeln. Wir sind nie zufrieden - auch, wenn es ein 4:0 war. Es kommt hinzu, dass wir vor den Spielen überragend auf die Gegner eingestellt werden. Wir spielen mutig nach vorne und unterstützen uns gegenseitig. Das klappt aktuell hervorragend und so müssen wir weitermachen", erklärte Joshua Bitter, der die vierte Null in Folge mit sicherte.

Der MSV der Regionalliga ist mitnichten mit dem des letzten Jahres zu vergleichen. Bitter, der die Zeit miterlebte, beschrieb seine Sicht der Dinge: "Wir befinden uns in einer ganz anderen Phase, wo wir nicht in gewisser Weise in jedem Spiel als Underdog in die Partie reingehen. Als Tabellenführer trittst du mit einem völlig anderen Selbstverständnis auf. Das merkt man als Spieler selber. Es kommt uns auch zugute, dass wir mehr vom Spiel haben. Gerade die letzten Spiele haben den Unterschied gezeigt."

Der Mann, der am meisten von der Stärke der eignen Mannschaft profitiert, feierte in Person von Maximilian Braune die bereits elfte weiße Weste der Saison. Der Rückhalt der Zebras gibt Auskunft, warum der Trend sich erneut so positiv liest: "Jeder arbeitet für den anderen und schmeißt sich in die Bälle rein. Vielleicht hat diese kleine Krise dem ein oder anderen die Augen geöffnet. Es ist nicht einfach, seit dem 9. Spieltag die Tabellenführung zu verteidigen - das gelingt uns aktuell sehr gut. Dort müssen wir weitermachen und dann stehen wir am Ende auch ganz oben."