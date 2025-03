Der MSV Duisburg bestätigt erneut die Aufstiegsambitionen und siegthochverdient im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II.

Den in Anführungszeichen gesetzte Rückschlag durch den Rückzug von Türkspor Dortmund und den damit verminderten Vorsprung auf die Konkurrenz wurde sofort wieder abgeschüttelt. Der MSV Duisburg machte abermals große Schritte in Richtung 3. Liga und siegte auch gegen den FC Schalke 04 II sehr überzeugend mit 4:0.

Es war einmal mehr ein überragender Patrick Sussek, der den MSV auf die Siegerstraße brachte. Mit seinen beiden Glücksmomenten sorgte er prinzipiell schon nach einer guten halben Stunde für klare Verhältnisse in der schauinsland-reisen-arena. Der erste Durchgang ähnelte einer Machtdemonstration der Zebras - offensiv wie defensiv.

Ähnlich sah dies auch Maximilian Braune, der an diesem Freitagabend selten zu tun hatte: "Wir haben eine sehr dominante erste Hälfte gespielt, in der wir den Ball gut haben laufen lassen. Jeder zweite Ball wurde gewonnen und das ist es, was es ausmacht."

In Durchgang zwei schaute sich der MSV das Spielgeschehen aus einer etwas weiter hinten stehenden Kette an. Schalke versuchte, doch war an diesem Tag viel zu harmlos. Dennoch gab es hier Kritik von der Duisburger Nummer eins: "Da müssen wir offensiver werden und den Deckel deutlich schneller draufmachen. Doch auch diese Hälfte war absolut in Ordnung, rückblickend betrachtet. Wenn du 4:0 gewinnst, kann es nur dominant gewesen sein."

Joshua Bitter ordnete die Geschehnisse der knapp 93 Minuten ähnlich ein: "Das war eine ganz reife Leistung von uns in allen Bereichen und im Abschluss auch ein hochverdienter Sieg."

Dietmar Hirsch, der seine Sperre aus der Partie gegen den FC Gütersloh absaß und nur von der Tribüne zusah, wurde von seinem Co-Trainer Marvin Höner auf der Bank vertreten.

Die "Vertretung" konnte den Einordnungen seiner Schützlinge wenig hinzufügen, doch die Zufriedenheit war ihm dann doch anzumerken: "Wir haben an den Leistungen der letzten Wochen anknüpfen können und uns auch mit dem ein oder anderen Tor mehr belohnt als zuvor. Jeder hat heute seine Chance genutzt, wir haben wieder zu Null gespielt und auch etwas für das Torverhältnis getan. So kann es weitergehen."





Weiter geht es für den MSV Duisburg in der Liga erst wieder in zwei Wochen. Dazwischen kommt es allerdings noch zu einem unfassbar wichtigen Spiel - dem Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den SC Union Nettetal.

"Da wollen wir unbedingt ins Finale. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel und in unseren Köpfen befindet sich nun nur Union Nettetal", resümierte der MSV-Coach des Abends.