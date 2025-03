Für Rot-Weiß Oberhausen geht es nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie am Samstag (15. März, 14 Uhr) mit dem Duell gegen den SC Paderborn II weiter.

Noch gut eine Woche, dann wir das Stadion Niederrhein wohl ausverkauft sein: Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (22. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) Rot-Weiss Essen zum Niederrheinpokal-Halbfinale.

Eine Begegnung, die natürlich schon jetzt das Kleeblatt-Fanlager elektrisiert. Damit die Fans mit einer guten Laune in das Spiel gegen den Erzrivalen aus der Nachbarstadt gehen können, ist ein Sieg bei der "Generalprobe" vonnöten.

Am Samstag, 15. März, trifft Rot-Weiß Oberhausen im heimischen Stadion Niederrhein auf die U21 des SC Paderborn. Die Mission "Drei Punkte für Fans und Gemüt" beginnt um 14 Uhr.

Es wird der fünfte Anlauf auf einen Dreier! Denn es bleibt dabei: Nach dem Derbysieg beim MSV Duisburg am 31. Januar 2025 konnte RWO nicht mehr gewinnen. Es folgten zwei Remis und zwei Niederlagen.

RWO-Coach Sebastian Gunkel nahm vor dem Duell gegen die Paderborner Reservemannschaft auch noch einmal sein Team in die Pflicht, den Bock endlich umzustoßen. "Es tut mir für jeden Fan leid, der den Weg auf sich genommen hat, dass wir so aufgetreten sind", sagte er noch vor der Heimreise aus Düren - 2:3 gegen Eintracht Hohkeppel - zurück ins Ruhrgebiet. Das kam nicht nur bei den Fans, sondern auch bei seinen Jungs als klare Botschaft an. Die Trainingswoche war sehr intensiv und die Stimmung trotz der teils winterlichen Witterungsbedingungen heiß.

Nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund unter der Woche verkürzte sich der Rückstand auf die Tabellenspitze zwar auf zehn Punkte, aber das war auf der Emscherinsel nur eine Randnotiz. Für die Kleeblätter zählt jetzt erstmal ein anderes Ziel: Aus der Sieglos-Serie herauszukommen!

Das Hinspiel in der Paderborner Zweitliga-Arena gewann der SCP-Unterbau am Ende einer Englischen Woche mit 3:1. Nachdem Luca Schlax die Kleeblätter per Elfmeter in Führung brachte, glich Travis de Jong noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehten Marco Pledl und Kevin Gleissner die Partie zugunsten der Hausherren. Jetzt gehen beide Teams ausgeruht in die Partie und die Karten werden neu gemischt.

"Trotz der bislang ausgeblieben Erfolgserlebnisse ist die Stimmung im Team gut. Wir wissen, dass wir in den letzten Wochen nicht die erhofften Ergebnisse erzielt haben. Aber wir haben die letzten 90 Minuten auch nochmal aufgearbeitet. Die Trainingswoche war intensiv. Wir sind gut vorbereitet. Auch wenn die letzten Spiele vielleicht nicht erfolgreich waren, freuen wir uns sehr auf das Heimspiel mit unseren Fans im Rücken. Wir wissen, dass wir jetzt auch mal wieder liefern müssen und wollen uns und die Fans jetzt endlich belohnen. Paderborn hat unter anderem gegen Türkspor gezeigt, dass es nicht leicht wird, aber wir sind guter Dinge, dass es jetzt endlich klappt", betont RWO-Mittelfeldspieler Kerem Yalcin.