Der KFC Uerdingen steht vor einem wichtigen Duell. Am Samstag geht es zu Eintracht Hohkeppel. Trainer Rene Lewejohann steht bei einigen Klubs auf dem Zettel.

Der KFC Uerdingen steht auf einem Abstiegsplatz. Das ist Fakt. Und trotzdem ist die sportliche Leistung der Krefelder in der Saison 2024/2025 nicht hoch genug zu bewerten.

Das ganze Drumherum an der Grotenburg erinnerte kurz nach Saisonbeginn an eine nicht enden wollende "Daily Soap". Und die letzte Folge haben wir noch nicht gesehen. Denn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens schwebt immer noch über dem KFC.

In dieser Woche hat Türkspor Dortmund zurückgezogen, beim 1. FC Düren steht die Insolvenz ins Haus: Dinge, die natürlich auch KFC-Trainer Rene Lewejohann wahrnimmt.

"Was soll ich dazu sagen? Wir haben unsere eigenen Probleme. Die Mannschaft und ich konzentrieren uns nur auf den Sport. Hier wollen wir in den noch ausstehenden neun Spielen punkten und am Ende über dem Strich stehen. Dann hätten wir eine große Sache geschafft", sagt der angehende A-Lizenzinhaber.

Es ist natürlich schön zu hören, wenn die Arbeit gewürdigt und geschätzt wird. Aber ich konzentriere mich zunächst einmal nur auf die Aufgabe beim KFC Uerdingen. Und hier heißt der nächste Gegner Hohkeppel. Rene Lewejohann

Der 41-Jährige hat es lange Zeit geschafft, trotz aller Widrigkeiten das Maximum aus dem Kader herauszupressen. Ein nahezu tägliches Theater im Vorstand und Gehaltsverzug: Themen, die an der KFC-Tagesordnung waren und sind. Auch diese Themen musste Lewejohann steuern.

Der Branche ist es nicht verborgen geblieben, dass der Ex-Profi das sehr gut hinbekommen hat. Nach RS-Informationen beschäftigen sich mehrere Regionalligisten mit dem einstigen Stürmer. Lewejohanns Arbeit hat längst Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt.

"Das alles, was er beim KFC macht, ist absolut lobenswert. Die Art und Weise, wie er das alles rüberbringt, gefällt mir. Manchen ist das zu viel, ich bin ein Typ, der auf Typen steht und ich finde das gut. Ich habe noch gute Kontakte nach Krefeld und weiß, dass ´Lewe´ auch im Training sehr akribisch ist", sagt Christopher Schorch, Bocholts Geschäftsführer, über Lewejohann, ohne zu bestätigen, dass dieser ein Kandidat auf den Cheftrainer-Posten beim 1. FC Bocholt ist.

Lewejohann bleibt ganz gelassen: "Es ist natürlich schön zu hören, wenn die Arbeit gewürdigt und geschätzt wird. Aber ich konzentriere mich zunächst einmal nur auf die Aufgabe beim KFC Uerdingen. Und hier heißt der nächste Gegner Hohkeppel." Sein Zusatz: "Anerkennung ist immer schön, aber der Fokus liegt auf dem Ziel Klassenerhalt mit dem KFC Uerdingen!"

Nach dem 1:5 gegen Düren und acht sieglosen Spielen in Serie will der KFC in Hohkeppel den Bock umstoßen und mit einem Sieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettern. "Ein schlechtes Spiel wie gegen Düren ist auch mal menschlich und sei den Jungs verziehen. Aber wir wollen jetzt wieder unser bestes Gesicht zeigen. Wir suchen auch keinerlei Ausreden. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen!", betont Lewejohann.

Dass das nicht einfach wird, weiß auch der ehemalige Zweitligaspieler. Unter der Woche fehlten Lewejohann bis zu acht Akteure. "Wir haben mit 14 Leuten trainiert. Wer von den Kranken dazukommt, wird sich erst kurzfristig entscheiden", verrät Lewejohann.