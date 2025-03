Die Regionalliga West wird noch zu einer Pleiteliga. Nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund hat nicht nur der KFC Uerdingen, sondern auch der 1. FC Düren gravierende finanzielle Probleme.

Da wird die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 absolviert und am Ende gibt es keinen sportlichen Absteiger: ein durchaus mögliches Szenario.

Denn nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund, droht nicht nur dem KFC Uerdingen die Insolvenz, sondern auch dem 1. FC Düren.

Heißt: Alle drei Mannschaften könnten bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und den daraus resultierenden Punktabzügen den Gang in die jeweiligen Oberligen - Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein - antreten. Tritt dieser Fall ein und es steigt kein NRW-Klub aus der 3. Liga ab, dann würde es keinen sportlichen Regionalliga-West-Absteiger geben.

Aber was ist nur beim 1. FC Düren los? RevierSport kontaktierte Adam Matuschyk. Der spielende Sportchef der Dürener gab einen Einblick in die missliche Lage beim 1. FC.

"Dass der Verein in die Insolvenz geht, kann ich zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren", erklärt Matuschyk. Der 36-Jährige sagte weiter: "Es ist eine echt schwierige Phase. Seit Januar hat die Mannschaft keine Gehälter mehr erhalten. Die Vereinsführung probiert an Lösungen zu arbeiten. In der kommenden Woche, so sind wir jedenfalls als sportliche Führung und Mannschaft mit den Verantwortlichen verblieben, soll es eine Entscheidung geben, wie und ob es weitergehen kann."

Matuschyk, der seit Oktober 2020 für den 1. FC Düren spielt, zeigt sich etwas überrascht über die finanziellen Probleme des Vereins. Denn als Sportchef hatte er zur aktuellen Saison gar einen reduzierten Etat im Vergleich zu 2023/2024 zur Verfügung. "Das Budget wurde auch nicht überzogen", betont er. Dass das Finanz-Chaos auch etwas mit den Vorwürfen gegen Ex-Präsident Wolfgang Spelthahn zu tun haben könnte, ließ Matuschyk offen - RevierSport berichtete. "An diesen Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen."

Adam Matuschyk will seine aktive Karriere fortsetzen

So oder so: Für Matuschyk steht auf jeden Fall fest, dass er noch bis zu zwei Jahre spielen will. "Am liebsten in Düren. Hier passt das einfach für mich. Ich bin nah an der Familie und es macht Spaß. Auch wenn die letzten Monate natürlich nicht spaßig waren. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber sollte es hier nicht weitergehen, dann werde ich mich nach Alternativen umschauen. Ich bin topfit und kann noch auf einem ordentlichen Regionalliga-Niveau spielen", erklärt der Mittelfeldspieler, der 52 Spiele in der 1. und 88 Partien in der 2. Bundesliga absolvierte.

Zudem stehen 35 Begegnungen in der 3. Liga und 43 Einsätze in der polnischen Ekstraklasa sowie 21 Länderspiele in der Vita von Adam Matuschyk.