Der 1. FC Bocholt hat sich mit den letzten drei Siegen aus der Gefahrenzone befreit. Warum aktuell keine Gespräche mit potentiellen Trainerkandidaten geführt werden, erklärt Christopher Schorch.

Drei Spiele, drei Siege und 8:0-Tore: Seit der Trennung von Sunay Acar läuft es beim 1. FC Bocholt wie geschmiert. Christopher Schorch darf sich durchaus als erfolgreicher Interimscoach schimpfen.

In der vergangenen Saison holte er als Interimsmann schon aus drei Spielen sechs Punkte und nun sind es neun von neun möglichen Zählern. Was macht Schorch denn so anders?

Er antwortet: "Das ist die typische Frage im Fußball. Ich habe nichts anders gemacht, als ich zu sein. Ja, es gibt eine andere Ansprache, aber die ist immer individuell, weil wir Menschen unterschiedliche Charaktere haben. Was ich sehe, ist, dass sich die Mannschaft zuletzt immer zerrissen hat. Dafür habe ich sie auch gelobt, weil ich das vorher in dieser Saison nicht so gesehen habe. Ich führe auch viele Einzelgespräche. Das Selbstvertrauen ist aktuell einfach ein anderes als noch vor Wochen."

Wie stark das Bocholter Team ist, bewies es in den letzten Wochen. Der Vize-Meister steht satte 20 Punkte hinter Platz eins. Schorch gibt zu: "Manchmal erwische ich mich schon dabei, wie ich mich frage, was wäre in dieser Saison eigentlich möglich gewesen. Aber das ist jetzt auch sinnlos. Diese Mannschaft hat auf jeden Fall nicht das widergespiegelt, was sie kann. Wir haben jetzt noch acht Spiele und wolle jede dieser Partie als ein Endspiel ansehen."

Das alles, was er beim KFC macht, ist absolut lobenswert. Die Art und Weise, wie er das alles rüberbringt, gefällt mir. Manchen ist das zu viel, ich bin ein Typ, der auf Typen steht und ich finde das gut. Ich habe noch gute Kontakte nach Krefeld und weiß, dass "Lewe" auch im Training sehr akribisch ist Schorch über Lewejohann

Ein neuer Trainer steht ab dem 1. Juli 2025 noch nicht fest. Im April könnte eine Entscheidung fallen. Bis dato führte Schorch nach eigener Aussage keine Gespräche mit potenziellen Kandidaten. "Fakt ist, dass ich eigentlich kein Trainer sein will, aber im Fußball kann man einfach nichts ausschließen", betont er.

Der 36-Jährige, der den Titel des Geschäftsführers beim 1. FC Bocholt trägt, präsentierte am Hünting bis dato Dietmar Hirsch, Björn Mehnert und Sunay Acar als Cheftrainer. Zuletzt kursierte der Name von Rene Lewejohann (KFC Uerdingen).

"Das alles, was er beim KFC macht, ist absolut lobenswert. Die Art und Weise, wie er das alles rüberbringt, gefällt mir. Manchen ist das zu viel, ich bin ein Typ, der auf Typen steht und ich finde das gut. Ich habe noch gute Kontakte nach Krefeld und weiß, dass "Lewe" auch im Training sehr akribisch ist", sagt Schorch über Lewejohann, ohne zu bestätigen, dass dieser ein Kandidat auf den Cheftrainer-Posten beim 1. FC Bocholt ist.

Am Samstag (15. März, 14 Uhr) geht es für Bocholt zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Schorch: "Ein top Gegner, der noch mit Platz eins liebäugelt. Das wird verdammt schwer, aber wir sind sehr gut drauf und top vorbereitet."