Der Wuppertaler SV kämpft um das sportliche Überleben in der Regionalliga West. Nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund hat der WSV nur noch neun Spiele.

Neun Begegnungen - gegen Rödinghausen, Bocholt, Düren, Köln II, Mönchengladbach II, Uerdingen, Duisburg, Lotte und Gütersloh - hat der Wuppertaler SV noch Zeit, um den Abstieg in die Oberliga Niederrhein zu vermeiden.

Der WSV liegt vor dem Heimspiel am Samstag (15. März, 14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

"Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Alle Spieler sind hoch motiviert, keiner will absteigen. Jedem ist die Situation bewusst. Dass uns ein schweres Spiel erwartet, wissen wir auch. Rödinghausen ist stark. Auch wenn es für sie weder um Auf- oder Abstieg geht, werden sie alles raushauen. Die Spieler des SVR können frei aufspielen", erklärt Sebastian Tyrala.

Der Trainer des WSV hat bis auf Krystian Wozniak (Fingerbruch) und Beyhan Ametov (Muskelfaserriss) alle Mann zur Verfügung. Auf einen Spieler verzichtet er - beziehungsweise der Verein - freiwillig.

Wie RevierSport erfuhr, gehört Innenverteidiger Oktay Dal vorerst nicht mehr zur Mannschaft. Der 28-Jährige, der in der laufenden Serie 16 Partien (ein Tor) absolvierte, ist suspendiert.

Niemand im Verein ist zufrieden. Aber niemand will auch aufgeben: im Gegenteil! Wir wollen da alle gemeinsam raus aus dem Keller. Ich hoffe, dass die Leute, die ins Stadion kommen, uns auch unterstützen. Und die Leute, die aktuell keinen Bock mehr haben, kommen dann hoffentlich in der Zukunft zurück. Sebastian Tyrala

"Ich kann nur sagen, dass er nicht zum Kader gehören wird. Alles andere muss der Verein kommunizieren", bestätigte Tyrala das Dal-Aus.

Ein gutes Stichwort: Denn nach dem Türkspor-Dortmund-Aus ist die Tabelle der Regionalliga West etwas verändert worden. Tyrala, der Türkspor in die 4. Liga führte, und auch in der laufenden Saison Trainer in Dortmund war, leidet mit den Spielern mit.

"Zunächst einmal ist solch ein Rückzug während der Saison immer ein fatales Zeichen für die Liga und den Verband. Die Spieler tun mir am meisten leid. Sie werden da vor vollendete Tatsachen gestellt, wissen nicht, wie es weitergeht, wissen nicht, ob sie ihre vereinbarten Gelder erhalten. Das ist eine scheiß Situation für die Jungs, die sie nicht verdient haben", sagt Tyrala.

Auch wenn die sportliche Lage rund um die Wupper auch nicht gut ist und die Mannschaft zuletzt nach dem 0:1 in Gelsenkirchen von einem Teil der Fans beleidigt wurde, appelliert Tyrala in Richtung aller Rot-Blauen: "Niemand im Verein ist zufrieden. Aber niemand will auch aufgeben: im Gegenteil! Wir wollen da alle gemeinsam raus aus dem Keller. Ich hoffe, dass die Leute, die ins Stadion kommen, uns auch unterstützen. Und die Leute, die aktuell keinen Bock mehr haben, kommen dann hoffentlich in der Zukunft zurück."