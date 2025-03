Wenn die Reserve des FC Schalke 04 am Freitagabend (14. März, 19.30 Uhr) beim MSV Duisburg gastiert, dann wird das für den S04-II-Kapitän ein ganz besonderes Spiel sein.

Sechs Jahre - von 2014 bis 2020 - verbrachte Tim Albutat beim MSV Duisburg. Er erlebte mit den Zebras die 2. und die 3. Liga, absolvierte 164 Spiele (neun Tore, 14 Vorlagen) für den Meidericher Spielverein.

Am Freitagabend geht es für Albutat, der seit dem Sommer 2022 für die U23 des FC Schalke 04 spielt, als S04-II-Kapitän in der Duisburger Arena um wertvolle Regionalliga-West-Punkte.

Tabellenführer Duisburg kämpft nach dem Abstieg in der Saison 2023/2024 um die direkte Rückkehr in die 3. Liga, Schalkes U23 um den Klassenerhalt.

RevierSport hat vor dem Spiel mit dem 32-jährigen Mittelfeldspieler Albutat gesprochen.

Tim Albutat, die Reserve des FC Schalke 04 steht endlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Wie wichtig ist das in dieser Saisonphase?

Es ist sehr wichtig, dass wir aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen, denn jetzt kommt die entscheidende Phase. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen und dieses Gefühl beibehalten. Aber wir wissen auch, dass mit Duisburg und Lotte zwei sehr schwere Partien auf uns warten.

War die Erleichterung und Lockerheit auch nun in der Trainingswoche zu spüren?

Die Erleichterung und Lockerheit sind schon etwas länger zu spüren. Wenn du nicht verlierst und gute Ergebnisse einfährst, folgen automatisch gute Trainingswochen. Wir versuchen diesen Lauf so lange aufrechtzuerhalten, wie es geht.

Glauben Sie, dass das ein Kampf bis zum letzten Spieltag sein wird, oder hoffen Sie auf einen kleinen Zwischenspurt?

Uns war schon im Winter klar, dass der Kampf um den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag andauern kann. Wir stehen jetzt über dem Strich, aber es ist alles immer noch sehr eng und wir wissen, dass wir noch einige Zähler benötigen. Diese Punkte wollen wir so schnell wie möglich holen und versuchen, den Klassenerhalt zeitnah klarzumachen.

Was muss alles zusammenkommen, damit Schalke II schon am Freitagabend beim MSV Duisburg den nächsten Sieg feiern kann?

Es wird ein schweres Spiel für uns am Freitagabend in Duisburg. Der MSV ist in den vergangenen Wochen wieder gut drauf - aber wir wissen, was uns erwartet und sind bereit etwas Zählbares nach Gelsenkirchen mitzunehmen.

Sie haben 164 Pflichtspiele für die Zebras bestritten - so viele Begegnungen wie für keinen anderen Verein in Ihrer Karriere. Wie besonders ist solch ein Spiel in Duisburg für Sie?

Es ist ein sehr besonderes Spiel für mich. Ich bin sehr dankbar für die sechs Jahre dort und hätte bei meinem Wechsel zu Schalke auch nicht gedacht, dass ich nochmal gegen den MSV spielen werde. Seit Saisonbeginn fiebere ich diesen Duellen entgegen. Das Hinspiel habe ich leider verpasst. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die Partie und die Kulisse. Es ist schön, nochmal in dem Stadion auflaufen zu dürfen.

Unabhängig vom Freitagabend: Glauben Sie, dass der MSV aufsteigen wird - und: welche Zukunft sehen Sie für Duisburg in der 3. Liga?

Nach den Patzern der Konkurrenz an den vergangenen Wochenenden glaube ich, dass Duisburg einen guten Vorsprung hat und den auch bis zum Saisonende verteidigt. Wie es dann für den Verein in der 3. Liga weitergeht, kann ich nicht sagen. Es gibt Teams, die den direkten Durchmarsch aus der Regionalliga schaffen. Andere Mannschaften müssen sich erst sammeln und bleiben ein paar Jahre in der Liga. Ich wünsche Duisburg den Aufstieg und hoffe, dass sie den Weg weiter nach oben schaffen.

Stichwort Zukunft: Ihr Vertrag läuft im Sommer aus, im September werden Sie 33 Jahre alt. Wie planen Sie ab dem 1. Juli und will lange wollen Sie noch Profi sein?

Aktuell bin ich in Gesprächen mit den Schalker Verantwortlichen und meinem Berater. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre vor mir. Wie es nach der Saison weitergeht, wird sich zeigen. Wir befinden uns immer noch im Kampf um den Klassenerhalt. Wenn wir in der Liga bleiben, folgen weitere Gespräche.

Was für einen Plan verfolgen Sie nach Ihrer aktiven Laufbahn?

Ich habe mein Sportmanagement-Studium abgeschlossen und würde gerne in der Fußball- oder Sportbranche bleiben. Auch da bin ich in Gesprächen mit dem Verein, ob die Möglichkeit besteht, nach meiner aktiven Karriere weiter auf Schalke tätig zu sein.