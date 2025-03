Der FC Gütersloh hat sich von Flügelflitzer Markus Esko getrennt. Grund dafür ist der Wunsch des Spielers, in der Kleinfeld-Liga Icon League aufzulaufen.

Der FC Gütersloh und Flügelspieler Markus Esko gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag des 25-Jährigen wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, wie der Tabellensechste der Regionalliga West am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Stattdessen wird Esko nun in der Icon League, einer Konkurrenz-Liga der Baller League, unterwegs sein. In der von Fußball-Legende Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich gegründeten Kleinfeld-Liga läuft Esko für die Fokus Eagles auf, die am Montag den Saisonauftakt mit 3:4 verloren. Esko blieb ohne Torerfolg, bekommt bis Mitte Mai aber wöchentlich die Chance, sich beim Hallenfußball-Spektakel in Düsseldorf in den Vordergrund zu spielen.

Beim FCG ist aufgrund dieses Engagements Schluss für ihn, teilte der Verein mit: "Markus Esko äußerte den Wunsch, ab sofort auch in der Icon League spielen zu dürfen. Dies hat der Verein abgelehnt. Die Regionalliga West ist eine Profi-Liga, in der sich jeder Spieler zu hundert Prozent auf seine Mannschaft konzentrieren sollte. Der FC Gütersloh dankt Markus Esko für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die weitere sportliche Zukunft!"

Zuletzt lief der Linksaußen beim 2:1-Heimsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen für die Ostwestfalen auf. In der laufenden Saison kommt Esko auf 14 Spiele in der Regionalliga, in denen er zwei Tore und zwei Assists beisteuerte. Insgesamt bestritt er 37 Einsätze in dieser Spielklasse für Gütersloh.

Esko gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Regionalliga-Team des FC Gütersloh, wechselte im Sommer kurzzeitig zum Oberligisten SC Verl II und kehrte im August wieder zurück in den Heidewald. Ausgebildet wurde der 25-Jährige in der Jugend des SV Rödinghausen, anschließend folgten Stationen bei TBV Lemgo und Preußen Espelkamp.