Türkspor Dortmund kommt beim SC Paderborn II mit 0:7 unter die Räder. Es war das 17. Spiel in Folge ohne Sieg.

Beim Blick auf die letzten Spiele des SC Paderborn II und von Türkspor Dortmund hätte der Gedanke aufkommen können, dass im Sonntagsspiel der Regionalliga West ein Duell auf Augenhöhe anstand. Paderborn hatte seit vier Spielen nicht mehr gewonnen, Türkspor immerhin jüngst zwei Unentschieden geholt.

Mit der Spannung war es in der Home Deluxe Arena aber schnell vorbei. Schon das Hinspiel hatten die Paderborner in einer spektakulären Partie mit 7:3 für sich entscheiden können. Und auch das Rückspiel ging an die U21 des Zweitligisten. Der SCP setzte sich mit 7:0 (4:0) durch.

Schon früh machte Julius Langfeld die zarten Hoffnungen von Türkspor zunichte. Mit einem Doppelpack sorgte er für die beruhigende 2:0-Führung für die Hausherren (3./25). Nur wenig später stellte Joel Vega Zambrano auf 3:0 (28.). Und noch vor der Pause hatte Georg Ermolaev die Paderborner endgültig auf die Siegerstraße geschossen (34.).

Nach dem Seitenwechsel lehnten sich die Gastgeber aber nicht zurück. Travis de Jong schraubte das Ergebnis noch einmal in die Höhe (51.). Von Türkspor, die in der ersten Halbzeit die ein oder andere Halb-Chance auf den Ehrentreffer hatten, kam nicht mehr viel.

Stattdessen ging das muntere Torschießen der Paderborner weiter. Erst machte Anton Bäuerle das halbe Dutzend voll (64.), kurz darauf traf der eingewechselte Marlon Lakämper per direktem Freistoß zum 7:0 (65.).

Es war bereits die dritte Niederlage für den TSD mit sieben Gegentoren. Mit neun Punkten bleiben sie weiter abgeschlagen am Tabellenende. Bei noch neun Spielen in der Rückrunde beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer mittlerweile 15 Punkte.

Für Paderborn II geht es am kommenden Spieltag zu Rot-Weiß Oberhausen (15. März, 14 Uhr). Zeitgleich empfängt Türkspor die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Dort hatten die Dortmunder in der Hinrunde ebenfalls mit 0:7 verloren.

So spielten sie:

SCP II: Schulz – Bugenhagen, Krumme (67. Wulf), Zambrano (58. Becker), Ermolaev (58. Lakämper), Bäuerle, Langfeld (46, Stamm), de Jong, Floerke, Pledl (46. Gleissner), Kojic

TSD: Langhoff – Haar (68. Yilmaz), Anan, Monning (46. Mvondo Mvondo), Marcinek, Klann, Tomasello, Gllogjani (58. Antonio), Kefkir (46, Obas), Aman, Lerche (46. Ribeiro)

Tore: 1:0 Langfeld (3.), 2:0 Langfeld (25.), 3:0 Zambrano (28.), 4:0 Ermolaev (34.), 5:0 de Jong (51.), 6:0 Bäuerle (64.), 7:0 Lakämper (65.)

Zuschauer: 177

Schiedsrichter: Chulian