SV Eintracht Hohkeppel gewinnt in der Regionalliga West gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:2. Damit springt der Aufsteiger über den Strich.

Am 25. Spieltag der Regionalliga West konnte der SV Eintracht Hohkeppel im Heimspiel gegen den Fünften, Rot-Weiß Oberhausen, drei Punkte einfahren. Für den Kampf um den Klassenerhalt sind das unfassbar wichtige Zähler, denn Hohkeppel gelang der Sprung von Platz 16 auf Platz 14, der Aufsteiger steht damit über dem Strich.

Iraklis Metaxas, Cheftrainer bei der Eintracht, zeigte sich nach dem Spiel begeistert mit dem Auftreten seiner Mannschaft. "Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr, sehr zufrieden, weil wir endlich direkt unsere Torchancen auch in Tore umgewandelt haben. Das ist uns sonst nicht immer gelungen. Außerdem haben wir uns von der ersten Minute an an den Plan gehalten. Das hat mir gut gefallen", blickt der 57-Jährige auf das Spiel zurück.

RWO kam zwar in der zweiten Halbzeit nochmal ran, konnte aber trotzdem keine Punkte bei den gut aufgelegten Hausherren holen. "Wir kommen zwar nach dem ersten Tor und dem Elfmeter etwas ins straucheln, können es dann aber gut über die Zeit bringen", sagte Metaxas zur missglückten Aufholjagd der Gäste.

Zwei Siege in Folge stärkt die Moral

Letzte Woche gewann die Eintracht mit 2:1 gegen Türkspor Dortmund, jetzt legten sie gegen Oberhausen nach. "Ein Sieg ist immer wichtig, egal ob Auf- oder Abstiegskampf. Wir spielen, um zu gewinnen und das ist die Mentalität, die ein Spieler und das ganze Team drumherum immer an den Tag legen muss. Wenn wir spielen, gibt es in diesen 90 Minuten nichts wichtigeres als den Sieg zu holen", erklärte der Cheftrainer der Eintracht.

Besonders gefiel Metaxas, dass seine Mannschaft von Beginn an wach war. "Ich muss den Jungs auch ein Lob aussprechen, dass sie wirklich von Minute eins an den Plan, den wir hatten, auch umgesetzt haben und nicht erst 15 Minuten gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen. Das habe ich auch zuletzt bemängelt", fügte der Cheftrainer hinzu.

Der nächste Gegner von Hohkeppel ist mit dem KFC Uerdingen (15. März, 14 Uhr) ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Uerdingen belegt aktuell den 15. Platz, Hohkeppel steht einen Punkt vor den Krefeldern auf Rang 14. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel also im Abstiegskampf der Regionalliga West.