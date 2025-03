Die Krise des KFC Uerdingen verschärft sich. Nach einer deutlichen Klatsche gegen den 1. FC Düren fällt der KFC auf Platz 15.

Der KFC Uerdingen bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne einen Sieg. Im Heimspiel gegen den 1. FC Düren kassierte der KFC eine amtliche Klatsche - am Ende stand ein 1:5 auf der Anzeigetafel.

Die Krefelder brachten ihr Spiel von Beginn an nicht auf den Platz, anders als der 1. FC Düren, der die Initiative übernahm und früh mit Glück belohnt wurde: KFC-Verteidiger Ilhan Altuntas wollte per Grätsche klären, schoss allerdings Mordecai Zuhs an, wodurch das Leder mit extrem viel Tempo und Drall über Gomoluch im Tor landete. Ein verrücktes Tor zu Beginn (9.), der Gast vorne.

Und Düren konnte schnell nachlegen - ebenfalls mit Hilfe der Gastgeber. Ein Freistoß aus dem Halbfeld sorgte für Chaos im KFC-Strafraum. Am Ende stocherte Matthias Wetschka den Ball aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie - 0:2 (14.) aus Sicht des KFC.

Das hatte die Mannschaft von René Lewejohann wohl gebraucht, zumindest trat sie nun etwas wacher auf und kam zu Annäherungen an das Tor der Gäste. Doch auch in der besten Phase des Uerdinger Spiels brachten sie den Ball nicht im Tor unter, es ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabinen.

So haben sie gespielt: KFC Uerdingen: Gomoluch - Langer, Altuntas (61. Bafdili), Tshitoku, Ngambia Dzonga - Osawe, Michel (61. Rizzo), Klefisch, Ciccarelli - Al Ghaddioui, Werner (46. Fehr). 1. FC Düren: Theißen - Zuhs, Wetschka, Lela, Popovic (66. Schlößer) - Ramaj (80. Kalonji), Matuschyk (46. Miftaraj), Gültekin (76. Laux), Statovci - Zeil, Alpsoy (66. Kondziella). Tore: 0:1 Zuhs (9.), 0:2 Wetschka (14.), 0:3 Alpsoy (57.), 1:3 Lela (67., Eigentor), 1:4 Schlößer (76.), 1:5 Ramaj (79.). Schiedsrichter: Selim Erk. Gelbe Karten: Altuntas / Wetschka. Gelb-Rote Karte: Klefisch (72., wiederholtes Foulspiel) Zuschauer: 2083.

Aus der Kabine kamen beide Teams mit einer Umstellung, bei den Krefeldern sollte Jeff-Denis Fehr die Offensivabteilung beleben, bei den Gästen blieb Kapitän Adam Matuschyk in der Kabine. Zunächst zeigte das Wirkung, die Hausherren drückten den FCD in die eigene Hälfte.

Der nächste Treffer gelang aber dennoch den Gästen. Am Ende eines Konters der Dürener stand Firat Alpsoy, der den Ball gerade noch per Grätsche im Tor unterbringen konnte. Das vierte Tor des Tages besorgte ebenfalls ein Dürener, jedoch bugsierte Petar Lela den Ball über die eigene Linie (67.) - neue Hoffnung für den KFC, nur noch 1:3.

Doch die Hoffnung sollte nicht lange bestehen, im Gegenteil: Der KFC zerfiel in der Schlussphase in seine Einzelteile. Zunächst flog Klefisch mit Gelb-Rot vom Platz (72.), nur kurz danach schraubten Yannik Schlößer und Elsamed Ramaj das Ergebnis auf 5:1! Durch die Ergebnisse der Konkurrenz fiel Uerdingen auf einen Abstiegsplatz zurück.

Für den KFC geht es am kommenden Wochenende (Samstag, 15. März, 14 Uhr) bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel weiter, der 1. FC Düren ist parallel bei der U21 des 1. FC Köln zu Gast.