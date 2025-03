Rot-Weiß Oberhausen hat aufgrund der jüngsten Ergebniskrise zum Tabellenführer MSV Duisburg abreißen lassen. Am Samstag soll wieder ein Sieg her.

Am Samstag, 8. März (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), reist Rot-Weiß Oberhausen nach Düren. Der Gegner am 25. Spieltag der Regionalliga West ist der SV Eintracht Hohkeppel. Der Aufsteiger bestreitet seine Heimspiele in der Westkampfbahn an der Mariaweilerstraße 81 in Düren.

Nach den jüngsten Nackenschlägen - 1:1 gegen Lotte, 1:2 in Gütersloh, 4:4 gegen Türkspor und 2:2 gegen Uerdingen - will RWO zurück in die Erfolgsspur.

Flügelflitzer Eric Gueye betonte vor dem Spiel: "Durch die warmen Temperaturen und die Sonne, hat das Training diese Woche viel mehr Spaß gemacht. Der Rasen und auch die Stimmung im Team waren besser als zuletzt. Wir sind für das Wochenende positiv gestimmt und bereit. Die Unterstützung der Fans vor Ort und auch von Zuhause aus pusht uns sehr. Für uns zählt morgen auswärts zu gewinnen."

Zuletzt wollte es bei den Kleeblättern einfach nichts werden mit einem dreifachen Punktgewinn. Aus den letzten vier Spielen holte das Team von Sebastian Gunkel lediglich drei Punkte, verteilt auf drei Remis. Nach dem Derbysieg in Duisburg soll nun mal wieder Grund zum Feiern sein.

Dabei war nicht alles schlecht. "Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht und uns auch sehr gute Chancen rausgespielt. Am Ende hapert es an der Verwertung", haderte RWO-Angreifer Timur Kesim nach dem 2:2-Remis gegen den KFC Uerdingen mit der Chancenverwertung und nahm sich dabei selbst schonungslos in die Kritik.

Ein Zeichen dafür, dass man die Differenzen in der eigenen Leistung erkannt hat. "Die Trainingswoche war dahingehend sehr intensiv und alle sind noch einmal über die eigenen Grenzen gegangen, sodass wir für das Rückspiel bei der Eintracht bestens gewappnet sind", betonte RWO-Cheftrainer Gunkel.

Weiterhin fehlen wird Abwehrspieler Pierre Fassnacht nach seiner Roten Karte aus dem Spiel beim FC Gütersloh.